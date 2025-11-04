De Paul e Tini Stoessel non si sposano più: matrimonio rimandato  

Questo matrimonio non s'ha da fare. Almeno per ora. Rodrigo de Paul e Tini Stoessel hanno deciso di rimandare il loro attesissimo matrimonio. La coppia, che aveva scelto il 20 dicembre per il grande evento, alla fine ha optato per il rinvio. Naiara Vecchio, giornalista argentina di cronaca rosa, ha spiegato che i due vogliono ancora sposarsi ma stanno cercando di evitare pressioni. Tra gli impegni sportivi di lui e quelli musicali di lei, i programmi si sono complicati. E per questo hanno optato per il rinvio.