De Paul e Tini Stoessel non si sposano più: matrimonio rimandato
Questo matrimonio non s'ha da fare. Almeno per ora. Rodrigo de Paul e Tini Stoessel hanno deciso di rimandare il loro attesissimo matrimonio. La coppia, che aveva scelto il 20 dicembre per il grande evento, alla fine ha optato per il rinvio. Naiara Vecchio, giornalista argentina di cronaca rosa, ha spiegato che i due vogliono ancora sposarsi ma stanno cercando di evitare pressioni. Tra gli impegni sportivi di lui e quelli musicali di lei, i programmi si sono complicati. E per questo hanno optato per il rinvio.
Quando si sposano De Paul e Tini Stoessel
L'altro giornalista sud americano Gustavo Méndez ha aggiunto un'informazione importante: Rodrigo De Paul e Tini Stoessel hanno prenotato una data a Exaltación de la Cruz, la stessa location dove si sono sposati Dybala e Oriana Sabatini, per dicembre 2026. Anche se il "sì" richiederà un po' più di tempo, entrambi dimostrano che questa riconciliazione non è passeggera: il loro amore è ancora vivo e le nozze si terranno quando entrambi potranno celebrarle come sognano.