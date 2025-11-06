Icardi, il futuro al Galatasaray è a rischio. Il club "stanco del comportamento con China Suarez"

Mauro Icardi potrebbe avere le ore contate al Galatasaray . Pare che il club turco sia piuttosto scontento del comportamento dell'argentino. E i tifosi non sarebbero da meno: dopo l'infortunio di un anno fa, e il lungo stop , l'attaccante deve ancora ritrovare la posizione da titolare e la continuità di prima.

Perché il Galatasaray è arrabbiato con Icardi

"Il club è arrabbiato - ha assicurato la giornalista argentina Yanina Latorre - lo hanno rimproverato più volte perché si è preso delle ferie nei giorni liberi. Invece di andare a Milano con China Suarez, avrebbe potuto rimanere in Turchia e continuare con il suo recupero. Lo scorso fine settimana è andato all'Armani Hotel con la sua ragazza. Dovrebbe farlo, ma non ostentarlo, così nessuno lo scopre". Pare che proprio questa continua ostentazione stia attirando parecchie critiche: "Icardi mostra tutto quello che fa e al club non piace questo atteggiamento", ha aggiunto la cronista.

Icardi lascia il Galatasaray e torna a giocare in Italia?

"Icardi è quasi certo che il suo contratto non verrà rinnovato", ha affermato Yanina Latorre. Lo stesso manager di Mauro ha confermato di non aver ancora ricevuto un'offerta formale dal Galatasaray e di attendere fino a dicembre. Dopo tale data, inizieranno ad ascoltare le offerte di altri club. Nell'ultimo periodo si è parlato di un ritorno in Italia ma per il momento non ci sono certezze.