Raffaella Fico a Verissimo: "Sono incinta di Armando Izzo del Monza"

Raffaella Fico è tornata in tv, a Verissimo , per parlare della sua nuova love story, quella con Armando Izzo del Monza . "L'amore vero, quello bello", ha subito detto a Silvia Toffanin. "Conviviamo a Napoli, quando posso lo raggiungo io. Sono molto contenta, è arrivato inaspettatamente. Lui è stato bravo, mi ha corteggiato, ci siamo sentiti per un po' solo telefonicamente. Poi ci siamo visti e da lì è nato tutto", ha raccontato l'ex di Mario Balotelli . Poi ha proseguito: "Non pensavo di potermi innamorare di un altro calciatore anche se in realtà questo è il secondo. Siamo due anime simili, veniamo dalla stessa terra e abbiamo gli stessi valori. Con lui sto provando sensazioni uniche, è come se stessi scoprendo per la prima volta l'amore".

Raffaella Fico è incinta di Armando Izzo

Raffaella Fico ha dunque confermato a Verissimo la notizia più bella di cui si mormorava già da qualche settimana: è incinta di Armando Izzo. "L'abbiamo voluto entrambi", ha assicurato la Fico, aggiungendo che il giocatore del Monza ha un ottimo rapporto con Pia, la figlia avuta da Mario Balotelli tredici anni fa. Per la soubrette sarà dunque il secondo bebé mentre per Izzo il terzo visto che dall'ex moglie Concetta ha avuto altri due eredi. E a proposito di Balotelli, l'ex concorrente del Grande Fratello ci ha tenuto a specificare: "Con Mario abbiamo un ottimo rapporto genitoriale". Ora il suo presente e il suo futuro è accanto ad Armando, tanto che Raffaella non esclude il matrimonio: "Ne abbiamo già parlato, ma vedremo più in là".

La vita privata di Raffaella Fico

Il calcio è da sempre una costante nella vita sentimentale della Fico. Dopo il flirt con Cristiano Ronaldo, si è legata a Mario Balotelli, con il quale ha vissuto una relazione tormentata. Poi, tra il 2016 e il 2018, è stata fidanzata con Alessandro Moggi, procuratore sportivo e figlio di Luciano. Ultimo compagno ufficiale, prima di Izzo, è stato l’imprenditore Piero Neri. Ma la relazione è finita nel 2022.