Raffaella Fico incinta di Izzo, svelato il sesso del bebè. Il gesto di Pia al gender reveal party

Procede a gonfie vele la dolce attesa di Raffaella Fico . La soubrette è incinta di Armando Izzo , difensore del Monza. Una relazione sbocciata solo da pochi mesi ma già importante. E lunedì 10 novembre c'è stato il tanto atteso gender reveal party, alla presenza di amici e parenti, per scoprire il sesso del bebé. Nelle immagini condivise dalla soubrette sui social, i futuri genitori sono di fronte a una torta finta a più piani, circondati da decorazioni che formano la scritta "OH BABY". Quando il calciatore fa partire il meccanismo, del fumo blu si alza nel cielo. “It’s a boy”, ha scritto la 37enne, che ha annunciato la gravidanza a Verissimo . “Per me è come se tutto fosse nuovo, è tutto super emozionante. Non ricordo più niente della prima gravidanza”, ha rivelato la Fico a Silvia Toffanin.

Raffaella Fico incinta di un maschietto, il gesto di Pia Balotelli

Per Raffaella Fico si tratta del secondo figlio dopo Pia Balotelli, avuta tredici anni fa da Mario Balotelli. Proprio la ragazzina, che è legatissima alla madre, non ha perso occasione per esprimere tutto il suo sostegno alla famosa mamma. Ha condiviso sul suo account Instagram alcuni momenti del gender reveal party e ha aggiunto due cuori blu. Come spiegato dalla Fico a Verissimo, Pia "è felicissima, lei ha sempre avuto il desiderio di un fratellino o una sorellina. Con Armando ha un rapporto bellissimo, lui è già papà e sa come prenderla". Izzo è infatti padre di due bambine nate dal precedente matrimonio con Concetta, una donna che ha conosciuto quando aveva solo 16 anni e che non fa parte del mondo dello spettacolo. In realtà per Pia sarà il secondo fratello visto che nel 2017 Balotelli ha avuto dall'ex fidanzata Clelia il piccolo Lion, che vive in Svizzera.

La vita privata di Raffaella Fico

Il calcio è da sempre una costante nella vita sentimentale della Fico. Dopo il flirt con Cristiano Ronaldo, si è legata a Mario Balotelli, con il quale ha vissuto una relazione tormentata. Poi, tra il 2016 e il 2018, è stata fidanzata con Alessandro Moggi, procuratore sportivo e figlio di Luciano. Ultimo compagno ufficiale, prima di Izzo, è stato l’imprenditore Piero Neri. Ma la relazione è finita nel 2022.