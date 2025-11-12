Raffaella Fico, il figlio si chiamerà come il padre di Armando Izzo

Dopo il maestoso gender reveal party che ha annunciato l’arrivo di un maschietto, Raffaella Fico e Armando Izzo hanno rivelato anche il nome scelto per il piccolo in arrivo. Il figlio della coppia, che nascerà nei primi mesi del nuovo anno, si chiamerà Vincenzo Jr.. Un nome dal forte valore affettivo: i futuri genitori hanno infatti deciso di omaggiare il padre del calciatore, morto a soli 29 anni a causa di una leucemia fulminante. Una perdita che ha segnato l'infanzia del difensore del Monza.

Raffaella Fico incinta, Armando Izzo e la morte prematura del padre

"Mio padre ci ha lasciato che aveva 29 anni, in 3 mesi, per la leucemia. Siamo rimasti io, che avevo 10 anni, mia madre di 27 e i miei fratelli di 7 e 9 anni e l’ultimo appena nato. - aveva raccontato in passato Armando Izzo - Ci è cascato il mondo addosso e in quei momenti o subisci o reagisci, mia madre ha scelto di reagire: lavorava per 6/7 euro l’ora, il più possibile, così ho imparato cos’è il vero amore". E poi: "Sono cresciuto in fretta e questo mi ha salvato, ho capito che dovevo concentrarmi sul diventare un calciatore professionista… sono stato fortunato e ce l’ho fatta. Ma solo quando ho comprato casa a mia madre mi sono sentito davvero realizzato". Il bimbo in arrivo, Vincenzo Junior, sarà il terzo per Izzo, che dall’ex moglie Concetta ha avuto due figlie. Raffaella Fico è invece già madre di Pia, 12 anni, nata dal tormentato rapporto con Mario Balotelli.

Raffaella Fico pazza di Armando Izzo

"Auguro a tutti voi di trovare l’amore, quello vero che non si cerca, quando ormai hai rinunciato, eccolo che arriva, come un fulmine al ciel sereno e ti stravolge meravigliosamente la Vita, regalandoti emozioni uniche e mai provate prima...", ha scritto Raffaella Fico, che prima di incontrare Armando Izzo ha vissuto un lungo periodo di solitudine.