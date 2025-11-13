Danilo Gallinari ed Eleonora Boi, nato il terzo figlio dopo il dramma

Fiocco azzurro per Danilo Gallinari ed Eleonora Boi: è nato il terzo figlio della coppia . Il campione di basket e la moglie giornalista e conduttrice hanno annunciato sui social la nascita del loro terzogenito con un dolcissimo post su Instagram. "Splendevi già, ancora prima di arrivare. Grazie per la luce e l’amore che hai portato con te. Benvenuto Ercole ", ha scritto la coppia nella didascalia, aggiungendo la data e il luogo della nascita, ovvero Miami, 9 novembre 2025. Nell’immagine Gallinari ed Eleonora sorridono davanti a una torta azzurra con la scritta “Welcome Ercole”, per celebrare il momento speciale.

Eleonora Boi ha partorito dopo il morso dello squalo

L'arrivo del piccolo Ercole è un grande momento di felicità dopo il grosso spavento della scorsa estate, quando Eleonora Boi - in dolce attesa - è stata morsa da uno squalo. Incinta di sei mesi del terzo figlio, la 39enne era in vacanza a Porto Rico e stava facendo un bagno a riva, quando ha sentito un dolore fortissimo alla gamba. Pensando che fosse una grossa medusa è risalita ma ha poi notato che usciva molto sangue e il taglio era profondo. In ospedale le hanno detto che quella ferita era compatibile col morso di un piccolo squalo. Per fortuna non ci sono state conseguenze per la mamma e il suo bebè. Ma la paura è stata tanta.

Gallinari ed Eleonora Boi ancora molto legati all'Italia

Danilo Gallinari, 37 anni, ed Eleonora Boi, 39, vivono stabilmente negli Stati Uniti, ma restano profondamente legati all’Italia. Anche per i loro figli hanno scelto nomi dal suono autenticamente italiano: Anastasia, nata a dicembre 2020, e Rodolfo, arrivato il 20 luglio 2023. E ora Ercole, il cui nome significa gloria, ma è spesso associato alla forza e al coraggio a causa delle molte leggende che circondano il semidio. Come nome proprio, Ercole incarna queste qualità di resilienza e valore, rendendolo una scelta popolare tra i genitori che desiderano conferire forza e carattere al proprio figlio.