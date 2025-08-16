Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Eleonora Boi dopo il morso dello squalo, l'appello disperato: "Salvate il mio bambino"

Il racconto della moglie di Gallinari dopo la disavventura a Porto Rico: "Sono ancora traumatizzata", ha ammesso alla tv americana
3 min

Eleonora Boi, la moglie del cestista Danilo Gallinari nonché giornalista sportiva, è tornata a parlare del morso dello squalo. Incinta di sei mesi del terzo figlio, la 39enne era in vacanza a Porto Rico e stava facendo un bagno a riva, quando ha sentito un dolore fortissimo alla gamba. Pensando che fosse una grossa medusa è risalita ma ha poi notato che usciva molto sangue e il taglio era profondo. In ospedale le hanno detto che quella ferita era compatibile col morso di un piccolo squalo: "Devo dire che sono ancora traumatizzata", ha dichiarato Eleonora a Good Morning America, intervistata insieme al marito.

Eleonora Boi morsa da uno squalo

Eleonora Boi ha dunque raccontato di aver sentito un dolore fortissimo alla coscia e ha cominciato a piangere e urlare e lo ha fatto, ovviamente, in italiano: "Gridavo ‘Oh, mio Dio', ‘non voglio morire' e anche ‘voglio che il mio bambino sia al sicuro'. E piangevo. Ero disperata, davvero disperata", ha ricordato la giornalista, che in un post su Instagram lo aveva definito il giorno peggiore della sua vita: "Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo". A quel punto Gallinari – che dopo la NBA, oggi gioca con i Vaqueros de Bayamón a Porto Rico – ha spiegato che quando ha visto che tutti cominciavano a urlare ha preso il figlio con sé e ha cominciato a correre verso la moglie con l'altra figlia.

Il trauma di Eleonora Boi

Ad aiutare Eleonora Boi è stata una donna di cui non conosce il nome, è stata lei a fare pressione sulla ferita con un asciugamano pulito fino all'arrivo dei soccorsi: "Era un angelo. Vorrei ringraziare questa donna, perché non so il suo nome, e voglio solo ringraziarla perché mi ha aiutato molto". La moglie di Gallinari, che dovrebbe partorire a novembre, conferma di stare attualmente bene fisicamente ma che mentalmente soffre ancora: "Devo essere onesta, non è facile, perché quando ci penso, ho ancora paura".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

