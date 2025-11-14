Beatrice Arnera e la dura replica ad Andrea Pisani via social: "Se non parlo è solo per un motivo"

Beatrice Arnera rompe il silenzio dopo le parole di Andrea Pisani nel podcast di Gianluca Gazzoli, in cui l’attore ha ripercorso la loro storia terminata la scorsa estate. L’attrice, recentemente fotografata insieme a Raoul Bova, aveva finora evitato qualsiasi commento, limitandosi sui social e in pubblico a condividere soltanto aggiornamenti legati al suo lavoro. Finita nuovamente al centro della cronaca rosa dopo le dichiarazioni dell’ex compagno, l'Arnera ha scelto di intervenire per chiarire la propria posizione. In una story dallo sfondo nero, ha scritto: “Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlarne”. Ha poi aggiunto: “Non cerco consenso, non voglio trasformare il mio dolore in spettacolo. Non parlo perché ho scelto di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”.