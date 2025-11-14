Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Beatrice Arnera e la dura replica ad Andrea Pisani via social: "Se non parlo è solo per un motivo"

Beatrice Arnera ha rotto il silenzio sui social dopo l’intervista di Andrea Pisani nella quale ha rivelato tutti i dettagli sulla fine della loro relazione
2 min
TagsBeatrice ArneraRaoul BovaAndrea Pisani

Beatrice Arnera rompe il silenzio dopo le parole di Andrea Pisani nel podcast di Gianluca Gazzoli, in cui l’attore ha ripercorso la loro storia terminata la scorsa estate. L’attrice, recentemente fotografata insieme a Raoul Bova, aveva finora evitato qualsiasi commento, limitandosi sui social e in pubblico a condividere soltanto aggiornamenti legati al suo lavoro. Finita nuovamente al centro della cronaca rosa dopo le dichiarazioni dell’ex compagno, l'Arnera ha scelto di intervenire per chiarire la propria posizione. In una story dallo sfondo nero, ha scritto: “Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlarne”. Ha poi aggiunto: “Non cerco consenso, non voglio trasformare il mio dolore in spettacolo. Non parlo perché ho scelto di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”.

Beatrice Arnera, la reazione dopo l'intervista dell'ex Andrea Pisani

Con queste parole Beatrice Arnera rivela il motivo del suo silenzio su una vicenda che la riguarda direttamente e che, fino a questo momento, non aveva commentato. Sia lei sia Pisani avevano sempre mantenuto una certa riservatezza sulla loro relazione, diventata popolare sui social e in tv grazie ai loro video comici. Con l'intervista di Andrea tutto è cambiato ma l'Arnera preferisce continuare a mantenere il massimo riserbo sulla sua sfera sentimentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

