Urlano il nome di Tsitsipas dal pubblico, la reazione di Paula Badosa sul palco dice tutto 

Paula Badosa è stata ospite del programma tv spagnolo La Revuelta dove ha lanciato una stoccata al suo ex fidanzato, Stefanos Tsitsipas . Tutto è iniziato quando la tennista ha ammesso di aver apprezzato molto l'ultimo album di Rosalia e in particolare la canzone La perla . Prima ha inviato un messaggio all'artista catalana: "Ho visto che hai gli abiti adatti per giocare a tennis. Rosalia, per me sarebbe un onore giocare insieme, quindi quando vuoi, ti aspetto". Poi ha aggiunto: "Ho adorato l'ultimo album, soprattutto la canzone La perla". Il riferimento a quella canzone ha scatenato una discussione sui social media, con alcuni che l'hanno interpretata come una sottile frecciatina a Tsitsipas. "Ultimamente ho visto migliaia e migliaia di ragazze dire espressamente di apprezzare molto quella canzone", ha osservato il conduttore David Broncano. "Sono a quel punto della mia vita", ha replicato la Badosa. E quando qualcuno dal pubblico ha urlato il nome di Tsitsipas , Paula ha preferito scuotere la testa e fare una smorfia. A quanto pare la rottura tra i due non è avvenuta nel migliore dei modi.

Paula Badosa e la canzone di Rosalia, cosa c'entra Tsitsipas

Il testo de La perla, l'ultima canzone di Rosalia, è pieno di astio e ironia e fa riferimento a un uomo che l'artista ha scelto di soprannominare come "la perla". La canzone non risparmia critiche alla persona in questione, definendola bugiarda, manipolatrice ed egocentrica. Per molti un dissing a Raw Alejandro, l'ex fidanzato di Rosalia. Una lettera aperta di disillusione, dove l’amore viene smontato pezzo per pezzo. E la perla del titolo è utilizzata in tono sarcastico: come dire "che bel tipo, una vera perla...". Un modo elegante per starne alla larga. Paula Badosa ha chiaramente rivelato di sentirsi molto toccata da questa canzone e il riferimento a Tsitsipas appare più che evidente, seppur implicito, data la separazione recente.

Come sta Paula Badosa dopo la rottura con Tsitsipas

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas si sono lasciati lo scorso luglio dopo due anni insieme. E a giudicare dalla canzone di Rosalia che cita, la Badosa potrebbe non esserne stata del tutto felice. "Oggi sono single", ha confermato in tv. E alla domanda più piccante, quella sulla sua attività sessuale negli ultimi trenta giorni ha risposto così: "Le cose non sono incredibili, ma neppure così terribili".