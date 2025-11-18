Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 18 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Urlano il nome di Tsitsipas dal pubblico, la reazione di Paula Badosa sul palco dice tutto 

La rottura tra Tsitsipas e Paula Badosa non sarebbe avvenuta in maniera pacifica e l'ultimo gesto della tennista spagnola parla chiaro
4 min
TagstsitsipasPaula Badosa

Paula Badosa è stata ospite del programma tv spagnolo La Revuelta dove ha lanciato una stoccata al suo ex fidanzato, Stefanos Tsitsipas. Tutto è iniziato quando la tennista ha ammesso di aver apprezzato molto l'ultimo album di Rosalia e in particolare la canzone La perla. Prima ha inviato un messaggio all'artista catalana: "Ho visto che hai gli abiti adatti per giocare a tennis. Rosalia, per me sarebbe un onore giocare insieme, quindi quando vuoi, ti aspetto". Poi ha aggiunto: "Ho adorato l'ultimo album, soprattutto la canzone La perla". Il riferimento a quella canzone ha scatenato una discussione sui social media, con alcuni che l'hanno interpretata come una sottile frecciatina a Tsitsipas. "Ultimamente ho visto migliaia e migliaia di ragazze dire espressamente di apprezzare molto quella canzone", ha osservato il conduttore David Broncano. "Sono a quel punto della mia vita", ha replicato la Badosa. E quando qualcuno dal pubblico ha urlato il nome di Tsitsipas, Paula ha preferito scuotere la testa e fare una smorfia. A quanto pare la rottura tra i due non è avvenuta nel migliore dei modi.

Paula Badosa e la canzone di Rosalia, cosa c'entra Tsitsipas

Il testo de La perla, l'ultima canzone di Rosalia, è pieno di astio e ironia e fa riferimento a un uomo che l'artista ha scelto di soprannominare come "la perla". La canzone non risparmia critiche alla persona in questione, definendola bugiarda, manipolatrice ed egocentrica. Per molti un dissing a Raw Alejandro, l'ex fidanzato di Rosalia. Una lettera aperta di disillusione, dove l’amore viene smontato pezzo per pezzo. E la perla del titolo è utilizzata in tono sarcastico: come dire "che bel tipo, una vera perla...". Un modo elegante per starne alla larga. Paula Badosa ha chiaramente rivelato di sentirsi molto toccata da questa canzone e il riferimento a Tsitsipas appare più che evidente, seppur implicito, data la separazione recente.

Come sta Paula Badosa dopo la rottura con Tsitsipas

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas si sono lasciati lo scorso luglio dopo due anni insieme. E a giudicare dalla canzone di Rosalia che cita, la Badosa potrebbe non esserne stata del tutto felice. "Oggi sono single", ha confermato in tv. E alla domanda più piccante, quella sulla sua attività sessuale negli ultimi trenta giorni ha risposto così: "Le cose non sono incredibili, ma neppure così terribili".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

