Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa si sono lasciati

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa non stanno più insieme. Il campione greco e la tennista spagnola si sono lasciati dopo un anno d'amore e passione: a dare l'annuncio sui social network è stata la Badosa. "Dopo attente riflessioni e molti momenti preziosi insieme, Stefanos e io abbiamo deciso di separare le nostre strade in modo amichevole. - ha scritto la vincitrice di Indian Wells 2021 - Abbiamo condiviso un percorso pieno di amore e di apprendimento e ora, come amici con grande rispetto, abbiamo deciso di continuarlo ciascuno per conto nostro".

"Apprezziamo il sostegno dei nostri amici, della nostra famiglia e di tutti coloro che hanno fatto parte della nostra storia. Mentre ci muoviamo verso questo nuovo capitolo della nostra vita, continuiamo ad augurarci il meglio in ciascuna delle nostre sfide", ha aggiunto Paula Badosa, chiedendo infine di poter avere "privacy durante questo periodo, ringraziandovi per la comprensione e il rispetto". La rottura tra i due tennisti è arrivata come un fulmine a ciel sereno: solo una settimana fa Tsitsipas e la Badosa sono stati paparazzati in atteggiamenti romantici per le strade di Madrid. Nessun commento per ora da parte del numero 8 al mondo.