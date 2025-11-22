Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
Ilaria D'Amico: "Buffon cattolico praticante, voleva sposarmi in chiesa". E parla anche di Alena Seredova

Intervistata sul suo rapporto con la fede, Ilaria D'Amico ha menzionato anche la sua storia d'amore con Gigi Buffon: "Un incontro tra anime che si cercano"
3 min
TagsIlaria D'AmicoGigi BuffonAlena Seredova

Ilaria D'Amico è tornata a parlare del grande amore che da oltre un decennio la lega a Gigi Buffon. In un'intervista col settimanale DiPiù la giornalista e conduttrice ha parlato del suo rapporto con la fede, precisando che l'ex portiere è più praticante di lei. "Lui ha un rapporto più profondo con la pratica religiosa - ha spiegato - se non è riuscito ad andare a messa la domenica ci va il lunedì. Il suo bisogno di raccoglimento è molto forte. Mio marito è molto, molto più praticante di me. Ha sempre frequentato, anche da bambino". La D'Amico ha aggiunto: "Fosse stato per lui mi avrebbe sposata in chiesa. Per un cattolico praticante la condivisione davanti a Dio per sancire un grande amore è un momento bellissimo. Ma non era possibile".

Ilaria D'Amico torna a parlare di Alena Seredova, l'ex moglie di Buffon

"Io, con il mio precedente compagno, Rocco, da cui ho avuto Pietro, non mi ero nemmeno sposata in comune - ha continuato Ilaria D'Amico - Gigi, invece, con Alena Seredova aveva celebrato il matrimonio in chiesa, nella Repubblica Ceca. Ho rispetto per il suo passato, per i due figli che ha avuto con lei: è giusto non rinnegare quello che c'è stato di buono nella vita". La giornalista e conduttrice ha inoltre rimarcato: "Non so se c'entri Dio, ma quello tra me e mio marito, nel 2013, è stato un incontro tra anime che si cercano, ci siamo dati l'uno all'altra, sostenendoci con armonia".

Ilaria D'Amico e il suo rapporto con la fede

Ilaria D'Amico ha rivelato di pregare Dio "nei momenti di difficoltà, quando provo un profondo senso di smarrimento. L'ultima volta che ho pregato è stato per la festa dei defunti. Con i miei figli sono andata a messa finita". E ha ammesso di ammirare molto San Francesco, che ha definito il Santo più moderno. "Mi affascinano la sua figura, i suoi principi. Che sono quelli di Papa Francesco, uno straordinario Pontefice, il Papa dell'accoglienza".

