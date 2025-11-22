Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
Chiara Nasti svela la crisi con Zaccagni e dice no al terzo figlio

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno superato alti e bassi, restando uniti, ma il futuro della loro famiglia sembra ormai deciso
2 min

Chiara Nasti, influencer e moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha risposto alle domande dei follower su Instagram. A chi le ha confessato di essere innamorato di lei, ha replicato con ironia: "Poi te ne penti, a mio marito è successo, ne sono sicura". Sulla vita di coppia ha ammesso con grande sincerità: "Se abbiamo mai avuto una crisi? Certo. Chi mostra la famiglia del Mulino Bianco vi prende in giro. Però, tutto sommato, ci amiamo molto". Più volte in passato si è parlato di maretta tra i due ma entrambi sono stati bravi a resistere e soprattutto a restare uniti.

Chiara Nasti non vuole il terzo figlio con Zaccagni

Riguardo a un eventuale terzo figlio — dalla coppia sono già nati Thiago (2022) e Dea (2024) - Chiara Nasti ha spiegato: "No, non mi piace la gravidanza. Per molte è un momento magico, per me è negativo sotto tutti i punti di vista: ormoni, cambiamenti del corpo, mille problematiche. Io ho sofferto di ferro basso e mi sentivo a terra. Poi ne abbiamo già due… siamo già troppi. Non amo le famiglie numerose. Io e mio marito non vediamo l’ora di avere più libertà e concentrarci sulla coppia. Li amiamo da morire, ma che fatica. Siamo a posto così".

