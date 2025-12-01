Alvaro Morata e Alice Campello sono di nuovo in crisi

La storia tra Alice Campello e Alvaro Morata sta vivendo un nuovo momento di fragilità? Le ultime mosse social della coppia fanno pensare che qualcosa si stia incrinando di nuovo. Basta aprire Instagram per cogliere i segnali: lui ha cancellato dalla bio la didascalia "marito di Alice", lei ha tolto il suo cognome nel profilo. Piccoli cambiamenti, certo, ma sufficienti a far scattare l’allarme tra i fan più attenti. Un déjà-vu che riporta alla crisi dello scorso anno, quando proprio dai dettagli digitali era partita la conferma di una rottura poi ufficializzata con comunicati e silenzi pesanti. E oggi la storia sembra ripetersi.

Perché Alice Campello e Morata sono di nuovo in crisi

A confermare il clima teso tra Campello e Morata c'è la voce del giornalista spagnolo Javi Hoyos: "Posso confermarlo. Si amano profondamente, non ci sono terze persone né tradimenti. Ma, all’interno di questo percorso fatto di allontanamenti e riavvicinamenti, stanno attraversando un dosso. Non significa che sia finita: entrambi stanno lottando per la famiglia e per i figli". Parole che, da sole, raccontano un amore che non vuole arrendersi, ma che fatica a ritrovare equilibrio. La prima separazione, arrivata a sorpresa la scorsa estate subito dopo gli Europei vinti dalla Spagna, si era conclusa con un ritorno in grande stile: la famiglia riunita, i bambini, la quotidianità di nuovo intatta. Poi, ancora una volta, qualcosa ha iniziato a incrinarsi. L’ultimo contenuto condiviso da Alice con Morata è datato 5 novembre. Da allora, nessun like reciproco. Nessun segnale di vicinanza.

Le ultime parole di Alice Campello su Morata

Eppure, solo poche settimane fa, nel podcast di Laura Escanes, l’imprenditrice e influencer aveva voluto chiarire l’improvvisa rottura estiva: "Molti sono rimasti sorpresi dal passaggio dal bacio da film agli Europei alla separazione. Ma non era una bugia: il nostro amore è enorme. Solo che, in quel momento, eravamo entrambi sotto l'effetto di farmaci". La riconciliazione era arrivata durante il periodo in Turchia, dopo la parentesi al Milan, mentre Morata oggi è tornato in Italia per giocare nel Como. Un nuovo inizio che sembrava aver riportato stabilità. Ora, però, qualcosa è cambiato di nuovo. Forse solo un’altra curva nel loro percorso. Forse, invece, un punto di svolta. Chi vivrà, vedrà.