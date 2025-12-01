Alena Seredova e i soldi offerti per Buffon, la cifra è incredibile! Poi le lacrime per il figlio calciatore

Alena Seredova è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Gigi Buffon . Una fine chiacchieratissima visto che c'entrava un'altra donna, Ilaria D'Amico , attuale moglie dell'ex portiere. In un'intervista al Secolo XIX, la soubrette di Praga ha raccontato che le hanno offerto per parlare di questo doloroso divorzio " 100 mila euro ma non le dirò chi. Ho rifiutato e non perché non mi avrebbero fatto comodo: ho preferito dare valore alla serenità dei miei figli e mia". Ha poi spiegato che prima di riaprire il suo cuore e accettare la corte di Alessandro Nasi ci ha impiegato un po' di tempo. "Ci ho messo tanto per decidere che potesse andare bene. A Torino mi chiamavano “il dobermann”: mi sentivo gli occhi di tutti addosso e non permettevo a nessuno di avvicinarsi".

Alena Seredova piange per il figlio Louis Thomas Buffon

Da Buffon Alena Seredova ha avuto due figli: Louis Thomas e David Lee. Il primogenito, che a fine dicembre compirà 18 anni, ha deciso di seguire le orme paterne: è un calciatore. Un attaccante del Pisa e della Nazionale ceca. Per mamma Alena pesa molto la distanza: "Aveva 15 anni quando ci siamo separati, da due anni siamo lontani. Ogni volta che riparte, sento una stretta forte di nostalgia. Piango ancora. Quando erano piccoli li portavo sempre con me, ma crescendo ho ricordato la libertà che mi diedero i miei genitori per inseguire i miei sogni. Il patto era: “Vai pure, ma non tradire la nostra fiducia".

Gli esordi di Alena Seredova nel mondo dello showbiz

Il successo di Alena Seredova è iniziato molto presto, già all’età di 14 anni. "Ai tempi i concorsi di bellezza erano molto seguiti in televisione - ha ricordato - Quando partecipai a “Česká Miss”, la gara nazionale, iniziai a essere conosciuta. Dai 14 anni ho cominciato a fare sfilate e da allora non mi sono più fermata". A 18 anni ha lasciato la casa dei genitori per vivere da sola, seguendo una consuetudine comune nella sua cultura. "La prima macchina la pagai circa 200 euro: era un catorcio con i finestrini a manovella che si bloccavano continuamente. Eppure mi sentivo orgogliosa perché l’avevo comprata da sola". A spingerla verso il successo sono stati "la perseveranza e la competitività, non la timidezza". Alena ha dunque parlato del momento in cui ha deciso di affrontare la propria riservatezza: "Al concorso di miss chiamai mia madre e dissi: “Metto da parte la timidezza per un mese, voglio arrivare a guadagnare davvero”. Sculettare davanti a un pubblico non mi veniva naturale, ma imparai a dare il massimo: è un mestiere".

La grande occasione di Alena Seredova

Nel 2001 è arrivata la grande occasione in Italia: "Ricevetti una telefonata mentre ero responsabile di un campeggio con bambini di un orfanotrofio. Giorgio Panariello voleva incontrarmi per il suo programma Rai. Partii da Milano, poi un treno per Firenze e infine il pullman per Viareggio. A pranzo Panariello mi offrì solo un bicchiere d’acqua e un’insalata: io ordinai una cotoletta con le patatine". La Seredova venne scelta per Torno sabato su Rai 1, un’esperienza che ha definito tra le più belle della sua carriera: "Dopo lo spettacolo si mangiava insieme, conobbi Renato Zero, Zucchero e tanti altri artisti in una dimensione molto naturale".