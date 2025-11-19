Alena Seredova festeggia le due triplette del figlio Louis Buffon ma rivela: "Quella cosa può far male"
Sei gol in tre partite, seconda tripletta nel giro di una settimana con la Repubblica Ceca. Louis Thomas Buffon, primogenito di Gigi e Alena Seredova, sembra inarrestabile. Dopo il tris all’Azerbaigian della scorsa settimana, eccone un altro all’Irlanda del Nord: entrambe gare valide per le qualificazioni ai prossimi Europei U19. In un'intervista al portale ceco TN, la Seredova ha parlato di questa nuova fase del figlio, che compirà 18 anni il prossimo 28 dicembre. "Sono orgogliosa del comportamento di mio figlio e del suo carattere. È un ragazzo senza problemi. Quest'anno ci sarà il diploma, quindi tutto sarà più facile dopo", ha dichiarato la soubrette. E sui goal di Buffon Junior ha ammesso con orgoglio: "Tre gol sono davvero tanti ma sono contenta che abbia sognato".
Alena Seredova commenta i gol del figlio con la Repubblica Ceca
Riguardo la carriera sportiva di Louis Thomas Buffon, Alena Seredova ha aggiunto: "Vorrei che non gli importasse degli stupidi commenti che leggo sotto ogni articolo. Lo so per esperienza personale, ma a quell'età... La gente può essere cattiva. Non mi riferisco tanto ai cechi, ma soprattutto agli italiani. Probabilmente lo scrivono perché lui ha scelto la Repubblica Ceca. A quell'età può far male, quindi gli dico sempre di non leggere. Vorrei che non gli importasse".
Perché il figlio di Buffon gioca con la nazionale della Repubblica Ceca
"Insieme alla mia famiglia abbiamo deciso che sarebbe stato utile per il mio percorso calcistico", ha spiegato Buffon Junior sulla sua scelta di giocare con la Repubblica Ceca, nazione della madre Alena Seredova. "Secondo noi è la soluzione migliore per il mio sviluppo come calciatore", ha chiarito l'attaccante, che ha già fatto il suo esordio in Serie A con il Pisa.