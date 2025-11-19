Alena Seredova festeggia le due triplette del figlio Louis Buffon ma rivela: "Quella cosa può far male"

Sei gol in tre partite, seconda tripletta nel giro di una settimana con la Repubblica Ceca. Louis Thomas Buffon, primogenito di Gigi e Alena Seredova, sembra inarrestabile. Dopo il tris all’Azerbaigian della scorsa settimana, eccone un altro all’Irlanda del Nord: entrambe gare valide per le qualificazioni ai prossimi Europei U19. In un'intervista al portale ceco TN, la Seredova ha parlato di questa nuova fase del figlio, che compirà 18 anni il prossimo 28 dicembre. "Sono orgogliosa del comportamento di mio figlio e del suo carattere. È un ragazzo senza problemi. Quest'anno ci sarà il diploma, quindi tutto sarà più facile dopo", ha dichiarato la soubrette. E sui goal di Buffon Junior ha ammesso con orgoglio: "Tre gol sono davvero tanti ma sono contenta che abbia sognato".