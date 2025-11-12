Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Buffon Jr da urlo: segna una tripletta con la Repubblica Ceca U19

Louis, figlio del celebre ex portiere della Juve e della Nazionale e esterno in forza al Pisa, si è scatenato contro l'Azerbaijan durante le sfide di qualificazione agli Europei
1 min
TagsBuffon Jrlouis buffonBuffon

Louis Thomas, figlio di Gianluigi Buffon, si subito messo in mostra durante questa pausa Nazionali. Impegnato nelle qualificazioni agli Europei U19 con la sua Repubblica Ceca, per cui ha scelto di giocare vista la nazionalità della madre Alena Seredova, Louis Buffon ha siglato una tripletta contro l'Azerbaijan U19.

Buffon Jr, grande tripletta con l'U19

Una vittoria importante per la Repubblica Ceca U19, con il figlio d'arte, partito titolare, che si è scatenato nella ripresa segnando al 54', al 64' e allo scadere (93') per portarsi il pallone a casa. La sfida si è chiusa con un dominante 6-1, con Louis Buffon che ha attirato l'attenzione grazie alla sua prestazione. L'esterno, 17 anni e che ha già fatto il suo esordio in Serie A, continua a crescere e aspetta il suo momento anche nel campionato italiano. E intanto rende sempre più felice e orgoglioso il padre Gianluigi.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Buffon racconta l'esperienza in CinaBuffon, il figlio Louis fa il suo esordio
Unisciti alla community