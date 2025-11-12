Buffon Jr da urlo: segna una tripletta con la Repubblica Ceca U19

Buffon Jr, grande tripletta con l'U19

Una vittoria importante per la Repubblica Ceca U19, con il figlio d'arte, partito titolare, che si è scatenato nella ripresa segnando al 54', al 64' e allo scadere (93') per portarsi il pallone a casa. La sfida si è chiusa con un dominante 6-1, con Louis Buffon che ha attirato l'attenzione grazie alla sua prestazione. L'esterno, 17 anni e che ha già fatto il suo esordio in Serie A, continua a crescere e aspetta il suo momento anche nel campionato italiano. E intanto rende sempre più felice e orgoglioso il padre Gianluigi.