Buffon Jr da urlo: segna una tripletta con la Repubblica Ceca U19
Louis Thomas, figlio di Gianluigi Buffon, si subito messo in mostra durante questa pausa Nazionali. Impegnato nelle qualificazioni agli Europei U19 con la sua Repubblica Ceca, per cui ha scelto di giocare vista la nazionalità della madre Alena Seredova, Louis Buffon ha siglato una tripletta contro l'Azerbaijan U19.
Buffon Jr, grande tripletta con l'U19
Una vittoria importante per la Repubblica Ceca U19, con il figlio d'arte, partito titolare, che si è scatenato nella ripresa segnando al 54', al 64' e allo scadere (93') per portarsi il pallone a casa. La sfida si è chiusa con un dominante 6-1, con Louis Buffon che ha attirato l'attenzione grazie alla sua prestazione. L'esterno, 17 anni e che ha già fatto il suo esordio in Serie A, continua a crescere e aspetta il suo momento anche nel campionato italiano. E intanto rende sempre più felice e orgoglioso il padre Gianluigi.