Gioia Buffon, il figlio Louis fa il suo esordio in Serie A durante Bologna-Pisa

Giornata storica in casa Buffon: Louis Thomas, figlio di Gianluigi, è sceso in campo per il suo debutto in Serie A. Alberto Gilardino, ex compagno di Nazionale del padre e oggi allenatore del Pisa, lo ha fatto entrare al 77' al Dall'Ara nella partita contro il Bologna. L'esterno, che ha scelto la nazionalità della Repubblica Ceca, ha preso il posto di Nzola per giocare gli ultimi minuti della sfida.
Louis Buffon esordisce in Bologna-Pisa: primi minuti in Serie A
Non si tratta però della prima presenza del figlio d'arte con la prima squadra del Pisa. Aveva già esordito nel marzo del 2025 negli ultimi minuti della sfida in casa dello Spezia, quando il suo allenatore era Filippo Inzaghi, altro compagno di squadre di papà Gigi nel Mondiale vinto nel 2006. Poi Louis Buffon è sceso in campo con la prima squadra anche lo scorso settembre al 68' della sfida di Coppa Italia contro il Torino.