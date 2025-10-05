Gioia Buffon, il figlio Louis fa il suo esordio in Serie A durante Bologna-Pisa

Giornata storica in casa Buffon: Louis Thomas, figlio di Gianluigi, è sceso in campo per il suo debutto in Serie A. Alberto Gilardino, ex compagno di Nazionale del padre e oggi allenatore del Pisa, lo ha fatto entrare al 77' al Dall'Ara nella partita contro il Bologna. L'esterno, che ha scelto la nazionalità della Repubblica Ceca, ha preso il posto di Nzola per giocare gli ultimi minuti della sfida.