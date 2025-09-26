Louis Thomas Buffon, debutto in Coppa Italia. Il dolcissimo gesto di Alena Seredova

Compirà diciotto anni solo il prossimo dicembre ma Louis Buffon - figlio di Gigi e Alena Seredova - si sta facendo spazio nel mondo del calcio. Ha esordito in Coppa Italia a pochi minuti dal 70esimo nella sua Torino, ma con la maglia del Pisa . La squadra toscana è stata eliminata ma per Buffon Junior è stata sicuramente una serata speciale. Con la maglia numero 16 è entrato al 68′ della sfida contro il Torino, proprio nella città — sponda bianconera – nella quale il padre ha scritto la storia con la Juve.

Buffon Junior in campo, il messaggio di Alena Seredova

La prima a festeggiare Louis Buffon è stata mamma Alena Seredova, che per amore dei suoi figli ha accantonato la carriera nello showbiz. Sul proprio profilo Instagram ha postato una storia con l’immagine del figlio in azione e la scritta "Il mio Lollo", accompagnata da un cuoricino. Louis Thomas aveva esordito la scorsa stagione in Serie B nella sfida tra Pisa e Spezia, quando il suo allenatore era Pippo Inzaghi (come Gigi Buffon campione del mondo nel 2006). A marzo è stato convocato nell’Under 18 della Repubblica Ceca, terra natia di mamma Alena: "Louis ha la mia personalità e mi sembra che abbia ereditato in parte il suo aspetto da suo nonno. - ha spiegato la Seredova - È orgoglioso delle sue radici ceche. Quando qualcuno gli chiede della sua nazionalità, risponde sempre che ha due cittadinanze: ceca e italiana. Non dice mai di essere solo italiano".