Ruolo, caratteristiche, segreti: tutto su Louis Thomas, il figlio di Buffon e Alena Seredova che sta stregando il Pisa

Buffon junior è pronto. Se lo sono detti a mezza voce in tanti dopo il gol gioiello di domenica pomeriggio al centro sportivo Valdinge di Morgex, nella prima uscita stagionale del Pisa contro la rappresentativa dei dilettanti valdostani. Soprattutto i tifosi che si sono stropicciati gli occhi per la prodezza. Perché fra gli addetti ai lavori quella certezza già c’era. Non è partito in ritiro con la prima squadra per caso Louis Thomas Buffon, il 17enne, primogenito di di Gigi e della ex moglie Alena Seredova. E ancor meno per il cognome. La convocazione se l’è guadagnata sul campo, facendo la spesso la differenza lo scorso campionato Primavera: otto reti in 27 partite, giocando però da esterno d’attacco. E non è un caso nemmeno se domenica pomeriggio, dopo una manciata di allenamenti, mister Gilardino lo ha posizionato al centro dell’attacco.

La prova superata

Certo, le coincidenze aiutano e il fatto che fossero out per precauzione sia Lind che Meister, sicuramente lo ha agevolato. Qualcosa, però, il ragazzo deve averlo fatto vedere se un ex bomber come il «Violinista» ha voluto, comunque, quanto meno togliersi la curiosità di vederlo all’opera, sì in un test match, ma del calcio “dei grandi”. Preferendolo ad elementi più navigati come Mlakar, attaccante della nazionale slovena, o Bonfanti, 23 anni e già una trentina di gol da professionista, solo per fare un paio di nomi. Non è un caso, verosimilmente, nemmeno la collocazione tattica: vero, infatti, che in Primavera, il figlio d’arte ha agito soprattutto da esterno d’attacco, ma chi lo ha seguito in questi anni, lo considera anche, se non soprattutto, una prima punta: per forza fisica e capacità di sfruttare gli spazi alle spalle della linea difensiva avversaria.