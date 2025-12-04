Morata e Alice Campello, dalla Spagna le prime parole di Alvaro: "Non c'è un'altra persona..."

Alvaro Morata e Alice Campello : la crisi pare confermata . La voglia di risolverla anche. La presenza di terze persone no. Mentre l'attaccante, ufficialmente, si allena e non parla, dalla Spagna rimbalzano le prime parole sulla possibile nuova separazione dalla moglie. Le riporta la giornalista Alexia Rivas secondo cui Morata le avrebbe scritto: "Mi assicura che non c'è nessun terzo coinvolto, tanto meno infedeltà". Morata non saprebbe da dove provengano queste voci di slealtà e ha chiesto quali presunte prove ci siano contro di lui per accusarlo di questa cosa: "Me lo giura, praticamente sui suoi figli".

Morata e Alice Campello crisi, ultime news

Ora, ufficialmente, come detto Morata non parla. Alice Campello, invece, si mostra sui social, a volte con la fede, a volte senza. Secondo gli utenti le storie in cui indosserebbe l'anello sarebbero registrate, ma sono solo illazioni. Lei fa vedere solo i prodotti del suo brand dal grandissimo successo: "Masqmai" e ai commenti social non risponde. A meno che non siano quelli di amiche e amici che le fanno i complimenti. Nessuna risposta sulla crisi con Morata, vera o presunta che sia. Soprattutto perché, stando sempre a quanto filtra da Madrid, tutto dipenderebbe dall'attaccante e da un suo momento di difficoltà. Anche in questo caso: sarà davvero così o sono solo illazioni? La sensazione è che presto, complici anche le feste di Natale, se ne saprà di più.

Morata e il momento difficile con il Como

Di sicuro, questo per Morata non è un periodo semplice. Anche in campo le cose non vanno bene, nonostante la splendida stagione fin qui del Como. Quattordici partite e zero gol, un rigore sbagliato e Fabregas che parla di tristezza proprio perché le reti non arrivano. Morata era ed è un leader dello spogliatoio, ma è anche la punta titolare e non fare gol gli pesa parecchio. Contro il Sassuolo è rimasto in panchina, adesso toccherà a Fabregas provare a rimetterlo in sesto. Se c'è uno che può farlo, visto anche il legame che hanno, è proprio lui,