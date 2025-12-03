Morata e Alice Campello, nuove rivelazioni sulla crisi: "Coinvolta una terza persona"  

La nuova crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello , a soli dieci mesi dalla riconciliazione, ha scosso un po' tutti. Per il momento i diretti interessati preferiscono tacere mentre si diffondono a macchia d'olio gossip e spifferi. L'ultimo arriva dalla Spagna, dove la coppia è molto amata. Il giornalista Kike Quintana ha sorpreso i telespettatori con un rumors inaspettato durante una puntata del programma tv El tiempo justo: "C'è una terza persona coinvolta nella relazione da parte di Alvaro" . Il commentatore ha chiarito però che "non c'è stata alcuna infedeltà" , anche se ha sottolineato che "Alice non sopporta la vicinanza di quella persona". E ancora: "La mia cerchia ristretta conferma che la coppia non supererà questa crisi ed è destinata a separarsi". Ignoto il nome di questa terza persona ma potrebbe trattarsi di un familiare o di un collaboratore. Quintana ha inoltre affermato che "il padre di Alice è molto preoccupato" per questa situazione, soprattutto "perché considera sua figlia Alice molto giovane. Morata ha molto spesso delle ricadute. Non solo con la coppia, ma anche con se stesso". In passato il calciatore non ha nascosto di aver sofferto di depressione : un problema con il quale sembra convivere ancora oggi.

Perché Morata e Alice Campello sono di nuovo in crisi

L'altro giornalista Javi Hoyos ha spiegato sempre in televisione il motivo di questa nuova crisi: "Questa crisi nasce dallo stesso problema della prima volta: non vanno d'accordo su certe cose. Ma entrambi stanno lottando per la famiglia che condividono, soprattutto con l'avvicinarsi del Natale, e vogliono minimizzare il clamore che circonda questa situazione. Stanno lottando per il loro amore reciproco e per la famiglia che hanno costruito, che è ciò a cui tengono di più". Mentre stando alle parole di Leticia Requejo, "sembra che Alice parli più alla stampa della sua precedente rottura con Álvaro che a lui. Ad Alvaro non è piaciuto che lei abbia fornito dettagli su quanto accaduto un anno fa".

Morata e Alice Campello pronti a lasciarsi definitivamente?

Jorge Borrajo, direttore della rivista Semana, ha chiarito che "la coppia sta lottando per risolvere questa crisi" e che "si amano molto". Ma "sono ancora in un periodo di riconciliazione dopo la rottura dell'anno scorso", motivo per cui non hanno ancora raggiunto un'intesa reciproca: "Semplicemente non capiscono alcune cose l'uno dell'altra. Ci sono cose su cui non sono d'accordo". Nonostante "faranno tutto il possibile per risolvere" questo periodo complicato "non sanno se riusciranno a superarlo".