Morata e la depressione: "Non ero più io". E fa i nomi dei calciatori che l'hanno aiutato

Alvaro Morata a cuore aperto. L'attaccante ha parlato ancora una volta con assoluta sincerità della depressione che lo ha colpito negli ultimi anni. Lo ha fatto nel programma Day After di Movistar, piattaforma spagnola dove presto uscirà un documentario dal titolo Morata: They Don't Know Who I Am, in cui si vedrà come ha affrontato quei momenti difficili. "Come sapete, insieme a Movistar Plus+, pubblicheremo il documentario che racconta un po' quello che ho vissuto per molto tempo, fino a quando non ce l'ho più fatta e ho preso il telefono e l'ho detto a mia moglie, ai miei amici e familiari, ai miei allenatori e compagni di squadra. - ha raccontato il calciatore - Ho detto a tutti loro che non stavo bene, che avevo un problema molto serio e che non ero in grado di continuare. Spero che possa aiutare tutte le persone che stanno vivendo momenti come questo. C'è una parte della nostra vita che non vediamo, ci sono problemi nella vita di tutti, a volte non sappiamo nemmeno perché. Possiamo avere tutte le cose belle del mondo, ma c'è una parte della nostra testa che non controlliamo. Spero che possa aiutare le persone a parlare dei loro problemi e a non avere paura di affrontarli".