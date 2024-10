Morata, il racconto shock: "Ho lottato contro depressione e attacchi di panico"

"Quando attraversi momenti davvero difficili....", inizia così lo stralcio di intervista ad Alvaro Morata pubblicato da "Cope", che ha parlato in esclusiva con l'attaccante del Milan e della Spagna. Dalla depressione agli attacchi di panico , l'intervista all'ex Atletico Madrid, che verrà diffusa interamente da domani (giovedì 10 ottobre) dalla radio spagnola, lancia uno sguardo profondo sulla vita privata di Morata e sulla salute mentale in generale. In Spagna la definiscono "l'intervista più attesa degli ultimi mesi a una delle figure più mediatiche del 2024".

Morata: "Depressione e attacchi di panico"

Non è ancora chiaro se Morata ha fatto riferimento anche agli ultimi accadimenti della sua vita di coppia, alla separazione da Alice Campello. Quello che è certo, però, è che il centravanti del Milan ha parlato senza veli dei suoi momenti più bui: "Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte. E alla fine per me la cosa migliore era andarmene via dalla Spagna perché era un momento che non potevo più sopportare", queste alcune delle sue parole che domani saranno disponibili in versione integrale.