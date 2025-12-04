Ana Ivanovic e Schweinsteiger si dicono addio, i motivi del divorzio dopo nove anni

Dopo nove anni di matrimonio, Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger chiudono ufficialmente fine alla loro storia. Quella che per anni era stata una delle coppie più affascinanti del panorama sportivo internazionale si è sgretolata nel silenzio, consumata tra impegni, strade diverse e un equilibrio familiare sempre più difficile da tenere. La notizia del divorzio è ora definitiva: secondo quanto riportato dal Bild, l’ex campionessa di tennis, oggi 38enne, ha depositato a novembre la richiesta ufficiale al tribunale distrettuale di Monaco di Baviera. Una scelta che arriva mesi dopo l’annuncio del rappresentante della serba , Christian Schertz, che già lo scorso luglio aveva parlato apertamente di “differenze inconciliabili” come causa della separazione.

Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger si sono lasciati

Il matrimonio, celebrato a Venezia nel 2016 con una cerimonia da copertina, sembrava destinato a durare. Due icone dello sport — lei ex numero 1 del tennis mondiale, lui campione del mondo con la Germania nel 2014 — unite da un’immagine sempre impeccabile e da un legame che appariva solido. E invece, dietro le foto scintillanti e i sorrisi social, le distanze avevano iniziato a scavare un solco difficile da colmare. Schweinsteiger, 41 anni, ha proseguito la sua carriera post-campo costruendosi un ruolo da commentatore televisivo di primissimo piano. Un lavoro che lo ha portato spesso in giro per il mondo: studio, partite, eventi, continui spostamenti. Ritmi impossibili da incastrare con la vita familiare. Ana, dal canto suo, ha scelto una dimensione più intima. Dopo il ritiro dal tennis, ha dedicato la maggior parte del tempo alla sua Serbia, dove vive stabilmente con i tre figli della coppia. Una scelta di cuore e di radici che ha però allargato ancora di più la distanza con Bastian.

Un'altra donna per Bastian Schweinsteiger

A rendere il quadro ancora più delicato ci sono anche le voci di una nuova relazione del tedesco. A giugno, la stampa tedesca aveva pubblicato foto di Schweinsteiger in atteggiamenti intimi con una presunta nuova fidanzata, identificata con il nome di Silva. Una notizia che, pur senza conferme ufficiali, aveva accelerato il rumore attorno alla coppia e anticipato ciò che ora è realtà. La rottura tra Ivanovic e Schweinsteiger mette fine a un’unione che ha fatto sognare milioni di tifosi. Una storia da copertina, dissolta con la stessa discrezione con cui è iniziata.