Ivanovic conferma la separazione da Schweinsteiger in una lettera: "Differenze inconciliabili"

L'ex tennista Ana Ivanovic ha annunciato la separazione dal marito Bastian Schweinsteiger, ex calciatore e campione del mondo con la nazionale tedesca. La notizia è stata confermata dall'avvocato dell'Ivanovic che ha parlato di "differenze inconciliabili", confermando che non ci sarebbero state altre dichiarazioni per "rispetto della privacy della mia cliente, soprattutto per quanto riguarda i suoi tre figli".