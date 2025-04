Dalla Germania: "Schweinsteiger e Ana Ivanovic sono in crisi"  

Secondo quanto riportato dal tedesco Bild il matrimonio fra l'ex centrocampista Bastian Schweinsteiger — 40 anni, campione del mondo con la Germania, stella di Bayern e Manchester United — e l'ex tennista serba Ana Ivanovic , 37 anni, starebbe attraversando un momento di profonda crisi. I due, marito e moglie dal 2016 e con tre figli, starebbero attraversando molte difficoltà legate soprattutto al poco tempo che riescono a trascorrere insieme. Lui viaggia molto, mentre lei resta con i figli nella sua città natale, Belgrado. L'ex calciatore si trova attualmente a Giacarta, in Indonesia, e a quanto pare l'Ivanovic può fare affidamento solo sul sostegno dei suoi genitori e del fratello, anche loro residenti in Serbia. Negli ultimi mesi i coniugi sono stati visti raramente insieme. Lo scorso settembre hanno assistito alla Laver Cup a Berlino e il loro ultimo post in coppia su Instagram risale a dicembre, quando hanno visitato un mercatino di Natale a Vienna. A detta dei beninformati Schweinsteiger e Ivanovic starebbero valutando il divorzio anche se prima, molto probabilmente, faranno il possibile per recuperare il loro rapporto.

La storia d'amore tra Schweinsteiger e Ivanovic

Bastian Schweinsteiger e Ana Ivanovic si sono incontrati a New York nel 2014: un colpo di fulmine per entrambi tanto che pochi mesi dopo, in un parco di Londra, è arrivata la proposta di matrimonio. Le nozze sono state celebrate nel 2016 a Venezia. In seguito, sempre nello stesso anno, la Ivanovic, che aveva vinto il Roland Garros nel 2008, si è ritirata dal tennis. A quel punto Schweinsteiger si è trasferito allo United, ma la sua deludente permanenza all'Old Trafford si è conclusa nel marzo 2017, quando si è unito ai Chicago Fire. Schweinsteiger ha poi annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica nel 2019 e da allora lavora come opinionista per la tv tedesca. Ivanovic ha dato alla luce il loro primo figlio nel 2018 e l'anno successivo ha avuto un altro maschietto. La coppia ha annunciato l'arrivo del terzo figlio a maggio 2023. I primi due figli si chiamano Luca e Leon, mentre il nome del terzo figlio è attualmente top secret.