Stefania Orlando ci riprova con l'ex marito. Poi l'amara scoperta
Un amore pronto a rinascere ma che invece si è spento per sempre. Stefania Orlando, popolare volto televisivo, ha parlato per la prima volta a Storie al Bivio del capitolo finale della sua lunga storia con l’ex marito Simone Gianlorenzi, di professione musicista. Una relazione che sembrava pronta ad un clamoroso ritorno ma la realtà è stata più amara del previsto. "Tutto è iniziato mesi fa, quando Simone, che non vedevo da tempo, mi ha chiamato per chiedermi una mano a trovare casa vicino alla mia", ha raccontato Stefania nell’intervista con Monica Setta. Un incontro casuale, una richiesta innocente e in mezzo un sentimento che sembrava bussare di nuovo alla porta. "Mi sono riavvicinata al mio ex marito e ho sperato potessimo ritrovare l’amore", ha amesso la conduttrice.
Stefania Orlando non torna insieme all'ex marito
Stefania Orlando sperava di tornare tra le braccia dell'ex marito ma, si sa, le minestre riscaldate non funzionano. “Ci siamo rivisti, ora abitiamo anche vicini, ma abbiamo capito che il sentimento era finito per sempre. Non ci sentiamo più. Ora siamo separati per sempre", ha dichiarato in televisione. Parole nette, senza titubanze, che chiudono ogni spiraglio.
Stefania Orlando e il corteggiatore potente e sposato
Oggi la Orlando si definisce una “single convinta”, e non è solo un’etichetta: è una scelta. Una dichiarazione d’indipendenza. Ma c'è un dettaglio che ha già scatenato il gossip: “Ho da anni un corteggiatore potente e sposatissimo. Ma ho scelto di restare sola".