Stefania Orlando ci riprova con l'ex marito. Poi l'amara scoperta

Un amore pronto a rinascere ma che invece si è spento per sempre. Stefania Orlando, popolare volto televisivo, ha parlato per la prima volta a Storie al Bivio del capitolo finale della sua lunga storia con l’ex marito Simone Gianlorenzi, di professione musicista. Una relazione che sembrava pronta ad un clamoroso ritorno ma la realtà è stata più amara del previsto. "Tutto è iniziato mesi fa, quando Simone, che non vedevo da tempo, mi ha chiamato per chiedermi una mano a trovare casa vicino alla mia", ha raccontato Stefania nell’intervista con Monica Setta. Un incontro casuale, una richiesta innocente e in mezzo un sentimento che sembrava bussare di nuovo alla porta. "Mi sono riavvicinata al mio ex marito e ho sperato potessimo ritrovare l’amore", ha amesso la conduttrice.