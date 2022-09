Stefania Orlando ufficializza la separazione dal marito

Il matrimonio tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi è arrivato al capolinea. Da qualche settimana si rincorrevano in rete le voci circa una crisi tra i due, che non appaiono più insieme da un po'. Dopo la dedica di lei a luglio, non c'è stato più nulla. La coppia ha sempre dimostrato grande affiatamento e complicità. Ma qualcosa si sarà rotto negli ultimi tempi.

Le parole di Stefania Orlando

Nelle scorse ore, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso una Instagram story rivelando la separazione dal marito: "Simone ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati a un bivio e, dopo un'ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse". Quindi la Orlando ha aggiunto: "Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili ed inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi. Rimangono infatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l'augrio reciproco di essere felici".