Piqué e Shakira, arriva la riconciliazione dopo il tormentato addio

Nuova fase nei rapporti tra Shakira e Gerard Piqué . Dopo tre anni di distanza, accuse e comunicazioni filtrate solo tramite avvocati o familiari, la cantante colombiana e l’ex difensore del Barcellona hanno ripreso a parlarsi direttamente. Una svolta inattesa, arrivata in coincidenza con la vendita definitiva della villa di Barcellona che avevano condiviso durante la loro relazione: l’acquirente è il giovane talento blaugrana Lamine Yamal.

Piqué e Shakira sono tornati a parlarsi

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l’operazione immobiliare avrebbe spinto i due a riaprire un canale diretto, soprattutto per affrontare questioni legate ai figli. La giornalista Silvia Taulés (Vanitatis) è stata la prima a confermare che Shakira e Piqué hanno ripreso a comunicare, questa volta senza tensioni, via WhatsApp e senza il bisogno di intermediari. Un clima definito “normale” anche dal giornalista Álex Rodríguez nel programma ¡Siéntese Quién Pueda!: “Non hanno più niente in comune se non i figli. Su questo punto non discutono: puntano entrambi alla loro sicurezza e alla loro tranquillità”. Un cambiamento significativo, considerando che la loro separazione era stata una delle più esposte mediaticamente degli ultimi anni. L’annuncio della rottura, nel 2022, era stato essenziale e privo di spiegazioni, ma nel giro di poche settimane la vicenda era esplosa sui social e sulle testate internazionali. Le voci sull’infedeltà di Piqué e la successiva relazione con Clara Chía avevano reso i rapporti tra i due sempre più tesi, con questioni legali aperte su beni, custodia e logistica familiare. Per mesi, qualsiasi comunicazione era filtrata dal fratello di Shakira, Tonino, o dagli avvocati.

Il rapporto oggi tra Shakira e Piqué

Oggi, però, lo scenario è diverso. Le fonti vicine alla coppia sottolineano che non si parla di riconciliazione o amicizia, ma di una gestione più matura e funzionale della co-genitorialità. Un risultato che fino a poco tempo fa sembrava impossibile. A far discutere, nelle ultime settimane, anche una dichiarazione pubblica della cantante. Parlando dell’educazione dei figli, Shakira ha riconosciuto apertamente il ruolo disciplinato dell’ex compagno: “Anche il loro padre è molto disciplinato. Per avere successo, in qualsiasi professione, la disciplina è fondamentale. Questo non è negoziabile”. Parole che molti hanno letto come un segnale di distensione dopo anni di gelo. Per ora, niente riavvicinamento personale. Ma un passo avanti decisivo nella gestione familiare. E, per una coppia finita al centro dell’attenzione mondiale, non è poco.