mercoledì 10 dicembre 2025
"Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales innamorati", scoppia il gossip

"Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales innamorati", scoppia il gossip

Il conduttore di Affari Tuoi e l'ex compagna di Raoul Bova ancora insieme: da tempo si vocifera di una passione segreta tra i due
2 min
TagsStefano De MartinoRocío Muñoz Morales

Si riaccendono i riflettori su un intreccio che già mesi fa aveva fatto discutere: il presunto flirt tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales. Diva e Donna va dritto al punto e la copertina del numero in edicola questa settimana lancia un titolo destinato a far rumore: "Clamoroso: De Martino e l'ex di Bova si sono innamorati. Stefano e Rocío si amano in segreto". Parole pesanti, che però – come sempre quando si parla di cuore e celebrità – restano nel campo delle indiscrezioni, perché né il conduttore né l'attrice hanno mai confermato alcun tipo di legame. E al momento, silenzio assoluto da entrambi i fronti.

Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales stanno insieme?

Il tema non è nuovo. Già a marzo, quando iniziavano a circolare voci di una crisi tra Rocio e Raoul Bova, il giornalista Gabriele Parpiglia aveva dedicato spazio nella sua newsletter alla possibile sintonia tra l’attrice e Stefano De Martino. A unirli, secondo quelle ricostruzioni, sarebbe stato un cambio di agenzia: Morales avrebbe lasciato lo storico manager Cucchini per approdare tra gli assistiti di Beppe Caschetto. E tra questi, guarda caso, c’è proprio De Martino. Da lì sarebbero arrivati i primi segnali social, con qualche like giudicato sospetto dagli osservatori più attenti.

Stefano De Martino, Rocio e un terzo incomodo

Ma lo scenario si complica, perché l’indiscrezione di Diva e Donna stride con quanto riportato pochi giorni fa dal magazine Chi, secondo cui nella vita di Rocio ci sarebbe un altro uomo: Vittorio Chini, manager di un’azienda del settore sanitario con sede a Roma, con il quale l'attrice si starebbe frequentando "già da tempo". Un intreccio di versioni, dunque, che alimenta il chiacchiericcio ma lascia i diretti interessati in silenzio. Arriverà presto una risposta? Nel frattempo, il gossip corre. Come sempre.

