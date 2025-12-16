David e Victoria Beckham disperati, ora il figlio vuole cambiare cognome

Nessuna pace tra David e Victoria Beckham e il figlio più grande Brooklyn . Secondo la rivista americana Heat, il 26enne starebbe valutando di cambiare cognome in accordo con la moglie Nicola Peltz , attrice ed ereditiera. "È passato quasi un anno dall'ultima volta che Brooklyn ha parlato con i suoi genitori e, sebbene abbiano cercato di costruire ponti, non ha intenzione di incontrarli finché non si saranno scusati pubblicamente con Nicola, ma sa che è improbabile che ciò accada. Vuole un nuovo inizio nel 2026, che includa un restyling personale. Lui e Nicola hanno parlato di abbandonare il cognome Beckham e di usare semplicemente i Peltz", ha detto una fonte alla rivista.

I Beckham non hanno ancora fatto pace con il figlio Brooklyn

"Brooklyn e Nicola ritengono che il loro cognome sia associato alla disputa e vogliono voltare pagina. - ha aggiunto l'insider - Non hanno più bisogno del cognome Beckham e vorrebbero che i loro futuri figli si chiamassero Peltz. Ovviamente, sarebbe il più grande insulto a David e Victoria: hanno trascorso quasi 30 anni a costruire il marchio Beckham, e se Brooklyn dovesse abbandonare il cognome, non ci sarebbe più ritorno. Sembra che renderebbe il loro attuale allontanamento completamente permanente".

Il cuore spezzato di Victoria Beckham

La situazione starebbe mettendo a dura prova Victoria Beckham: "Il sogno di Victoria è che si riconcilino. Sa che il cambio di nome è solo il modo di Brooklyn di rendere chiaro il suo messaggio; è un altro modo per Brooklyn di dire che non vuole far parte della famiglia Beckham, e lei ancora non capisce. Tutto ciò che vuole è che si parlino di nuovo. Nonostante tutte le cose belle che sono successe alla famiglia nel 2025, è stato un anno straziante per Victoria e niente può alleviare quel dolore".