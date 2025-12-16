David e Victoria Beckham disperati, ora il figlio vuole cambiare cognome
Nessuna pace tra David e Victoria Beckham e il figlio più grande Brooklyn. Secondo la rivista americana Heat, il 26enne starebbe valutando di cambiare cognome in accordo con la moglie Nicola Peltz, attrice ed ereditiera. "È passato quasi un anno dall'ultima volta che Brooklyn ha parlato con i suoi genitori e, sebbene abbiano cercato di costruire ponti, non ha intenzione di incontrarli finché non si saranno scusati pubblicamente con Nicola, ma sa che è improbabile che ciò accada. Vuole un nuovo inizio nel 2026, che includa un restyling personale. Lui e Nicola hanno parlato di abbandonare il cognome Beckham e di usare semplicemente i Peltz", ha detto una fonte alla rivista.
I Beckham non hanno ancora fatto pace con il figlio Brooklyn
"Brooklyn e Nicola ritengono che il loro cognome sia associato alla disputa e vogliono voltare pagina. - ha aggiunto l'insider - Non hanno più bisogno del cognome Beckham e vorrebbero che i loro futuri figli si chiamassero Peltz. Ovviamente, sarebbe il più grande insulto a David e Victoria: hanno trascorso quasi 30 anni a costruire il marchio Beckham, e se Brooklyn dovesse abbandonare il cognome, non ci sarebbe più ritorno. Sembra che renderebbe il loro attuale allontanamento completamente permanente".
Il cuore spezzato di Victoria Beckham
La situazione starebbe mettendo a dura prova Victoria Beckham: "Il sogno di Victoria è che si riconcilino. Sa che il cambio di nome è solo il modo di Brooklyn di rendere chiaro il suo messaggio; è un altro modo per Brooklyn di dire che non vuole far parte della famiglia Beckham, e lei ancora non capisce. Tutto ciò che vuole è che si parlino di nuovo. Nonostante tutte le cose belle che sono successe alla famiglia nel 2025, è stato un anno straziante per Victoria e niente può alleviare quel dolore".