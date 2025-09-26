Brooklyn Beckham parla per la prima volta della frattura familiare: "Ho una moglie che..."

Il rapporto tra Brooklyn e la moglie Nicola Peltz con i Beckham è uno degli argomenti più discussi dell'ultimo periodo. Per 25 anni, il calciatore, la stilista e i loro quattro figli hanno dimostrato di essere un gruppo affiatato, ma tutto è cambiato. Hanno smesso di essere una famiglia idilliaca e si sono trasformati in una in cui i litigi sono all'ordine del giorno. E il passare del tempo non sembra aiutare a calmare le acque, anzi. La frattura continua ad allargarsi e pare che non ci sia possibilità di tornare a quelli di una volta. Le ultime dichiarazioni di Brooklyn Beckham, il figlio più grande di David e Victoria sembrano suggerire una situazione tutt'altro che risolvibile.

Brooklyn parla dei suoi problemi con la famiglia Beckham

Il 26enne primogenito di David e Victoria, intercettato a New York dal Daily Mail durante la partita All-Star del torneo di golf Ryder Cup, ha parlato per la prima volta della faida familiare. Mostrando gelida indifferenza ha dichiarato: "Non sto perdendo il sonno per il dramma che ruota attorno al mio cognome. Ci saranno sempre persone che diranno cose negative, ma ho una moglie che mi sostiene molto. Io e Nicola facciamo le nostre cose, teniamo la testa bassa, lavoriamo. E siamo felici". Quanto ai gossip che da mesi riempiono le pagine dei giornali, Brooklyn ha detto di non preoccuparsi mai di ciò che la gente dice o scrive, tanto "tutti diranno sempre sciocchezze". Non dà alcun peso ai pettegolezzi: "Preferisco giocare a golf con gli amici. È molto divertente".

Perché i Beckham hanno litigato con il figlio Brooklyn

I motivi che hanno scatenato la faida familiare restano ad oggi avvolti nel mistero. C'è chi addossa la colpa a Nicola Peltz, che non avrebbe mai sopportato la suocera Victoria e alla fine avrebbe fatto litigare tutti, e chi sostiene che di mezzo ci siano anche questioni economiche. Pare che i Beckham non abbiano mai dato a Brooklyn i soldi per acquistare una casa in California. La rottura è venuta a galla lo scorso maggio, quando Brooklyn e Nicola hanno saltato tutti i festeggiamenti (ben tre) per il cinquantesimo compleanno dell'ex calciatore.