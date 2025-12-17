Samira Lui, tutta la verità su Sanremo. E non si sposa più: "Ora penso al lavoro"
Negli ultimi mesi Samira Lui è diventata uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo. Il successo de La Ruota della Fortuna le ha regalato una popolarità nuova, travolgente, tanto da far nascere voci sempre più insistenti su un possibile approdo al Festival di Sanremo 2026. Un tam tam talmente forte da spingere addirittura Pier Silvio Berlusconi a intervenire in prima persona per spegnere l’entusiasmo: nessun contatto, almeno per ora, con la showgirl.
La verità su Samira Lui a Sanremo 2026
A fare definitivamente chiarezza è stata la stessa Samira in un’intervista a Chi, confermando quanto già detto dall’amministratore delegato di Mediaset. "È la verità, non ho avuto nessun contatto", ha spiegato con semplicità. E poi, con il sorriso e i piedi ben piantati a terra, ha aggiunto: "Il mio Sanremo adesso è La Ruota della Fortuna. Quella è la mia scalinata". Una frase che racconta bene il momento che sta vivendo: concentrazione totale sul presente e gratitudine per un programma che rappresenta oggi il centro del suo percorso professionale.
Samira Lui non si sposa più
Dal 2019 è legata a Luigi Punzo, una presenza solida e discreta che definisce "un amore vero, maturo, cresciuto poco alla volta". Il matrimonio, però, non è ancora una priorità, rispetto a quello che hanno sussurrato per mesi gli esperti di gossip: "Prima voglio una casa e un lavoro stabile, poi penserò alle nozze e ai figli". Samira si descrive come una donna riflessiva e organizzata, abituata a programmare ma pronta ad accogliere ciò che la vita le riserverà. Per ora, Sanremo e l’abito bianco possono aspettare. Lei preferisce godersi il momento, un passo alla volta, con lo sguardo rivolto al futuro ma i piedi ben saldi nel presente.