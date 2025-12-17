Samira Lui, tutta la verità su Sanremo. E non si sposa più: "Ora penso al lavoro"

La verità su Samira Lui a Sanremo 2026

A fare definitivamente chiarezza è stata la stessa Samira in un’intervista a Chi, confermando quanto già detto dall’amministratore delegato di Mediaset. "È la verità, non ho avuto nessun contatto", ha spiegato con semplicità. E poi, con il sorriso e i piedi ben piantati a terra, ha aggiunto: "Il mio Sanremo adesso è La Ruota della Fortuna. Quella è la mia scalinata". Una frase che racconta bene il momento che sta vivendo: concentrazione totale sul presente e gratitudine per un programma che rappresenta oggi il centro del suo percorso professionale.

Samira Lui non si sposa più

Dal 2019 è legata a Luigi Punzo, una presenza solida e discreta che definisce "un amore vero, maturo, cresciuto poco alla volta". Il matrimonio, però, non è ancora una priorità, rispetto a quello che hanno sussurrato per mesi gli esperti di gossip: "Prima voglio una casa e un lavoro stabile, poi penserò alle nozze e ai figli". Samira si descrive come una donna riflessiva e organizzata, abituata a programmare ma pronta ad accogliere ciò che la vita le riserverà. Per ora, Sanremo e l’abito bianco possono aspettare. Lei preferisce godersi il momento, un passo alla volta, con lo sguardo rivolto al futuro ma i piedi ben saldi nel presente.