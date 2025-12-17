Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Samira Lui, tutta la verità su Sanremo. E non si sposa più: "Ora penso al lavoro"

Samira Lui, tutta la verità su Sanremo. E non si sposa più: "Ora penso al lavoro"

Samira Lui de La Ruota della Fortuna parla di Sanremo 2026 e dell’amore con Luigi Punzo: "Preferisco pensare al presente"
2 min
TagsSamira Lui

Negli ultimi mesi Samira Lui è diventata uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo. Il successo de La Ruota della Fortuna le ha regalato una popolarità nuova, travolgente, tanto da far nascere voci sempre più insistenti su un possibile approdo al Festival di Sanremo 2026. Un tam tam talmente forte da spingere addirittura Pier Silvio Berlusconi a intervenire in prima persona per spegnere l’entusiasmo: nessun contatto, almeno per ora, con la showgirl.

La verità su Samira Lui a Sanremo 2026

A fare definitivamente chiarezza è stata la stessa Samira in un’intervista a Chi, confermando quanto già detto dall’amministratore delegato di Mediaset. "È la verità, non ho avuto nessun contatto", ha spiegato con semplicità. E poi, con il sorriso e i piedi ben piantati a terra, ha aggiunto: "Il mio Sanremo adesso è La Ruota della Fortuna. Quella è la mia scalinata". Una frase che racconta bene il momento che sta vivendo: concentrazione totale sul presente e gratitudine per un programma che rappresenta oggi il centro del suo percorso professionale.

Samira Lui non si sposa più

Dal 2019 è legata a Luigi Punzo, una presenza solida e discreta che definisce "un amore vero, maturo, cresciuto poco alla volta". Il matrimonio, però, non è ancora una priorità, rispetto a quello che hanno sussurrato per mesi gli esperti di gossip: "Prima voglio una casa e un lavoro stabile, poi penserò alle nozze e ai figli". Samira si descrive come una donna riflessiva e organizzata, abituata a programmare ma pronta ad accogliere ciò che la vita le riserverà. Per ora, Sanremo e l’abito bianco possono aspettare. Lei preferisce godersi il momento, un passo alla volta, con lo sguardo rivolto al futuro ma i piedi ben saldi nel presente.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Claudia Gerini contro Samira LuiPaola Barale su Samira Lui

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS