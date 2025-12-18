Chanel Totti cambia look. Castano super glam e extension da sogno: "Proprio come li volevo"
Chanel Totti cambia look in vista del Natale. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, 18 anni compiuti lo scorso maggio, ha scelto di dedicare del tempo a se stessa. Chanel ha deciso di restare fedele al castano, da tempo ormai ha abbandonato il biondo. "Proprio come li volevo", afferma su Instagram soddisfatta del taglio e liscio perfetto.
Chi è il parrucchiere di Chanel Totti
Chanel Totti frequenta lo stesso salone di bellezza di fiducia di mamma Ilary Blasi. Si tratta del centro di Alessia Solidani, all’Eur, dove Chanel documenta passo dopo passo il trattamento. Prima la tinta, con carta argentata tra le ciocche, poi il momento clou: l’applicazione delle extension. Il risultato finale è un taglio lungo, più pieno e luminoso, valorizzato da una piega liscia effetto specchio.
Il nuovo look di Chanel Totti
Davanti allo specchio Chanel non nasconde la soddisfazione: "Proprio come li volevo io", dice nel video condiviso sui social, emozionata e raggiante. Un cambio di look che sa di regalo di Natale anticipato e che conferma la voglia della giovane Totti di esprimere la propria personalità, anche attraverso lo stile.