Chanel Totti cambia look. Castano super glam e extension da sogno: "Proprio come li volevo"

Chanel Totti cambia look in vista del Natale. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, 18 anni compiuti lo scorso maggio, ha scelto di dedicare del tempo a se stessa. Chanel ha deciso di restare fedele al castano, da tempo ormai ha abbandonato il biondo. "Proprio come li volevo", afferma su Instagram soddisfatta del taglio e liscio perfetto.