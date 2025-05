Chanel Totti compie 18 anni: il gesto di papà Francesco alla festa commuove tutti

Sembra che questa sera Chanel Totti farà una festa in grande stile per i suoi 18 anni. D'altronde, a Verissimo lo aveva anticipato mamma Ilary Blasi: "È un anno che ci prepariamo". Ieri sera, però, allo scoccare della mezzanotte, è stato papà Francesco, dopo una cena della ragazza con amici e parenti, a portarle la torta con le candeline. Chanel, a mezzanotte in punto, ha soffiato e poi ha abbracciato a lungo il padre. Un video diventato presto virale perché, nonostante una separazione mediatica e tutto quello che ne è conseguito, Chanel e i suoi fratelli (Cristian, 19 anni, e Isabel, 9) sono legatissimi ad entrambi i genitori.