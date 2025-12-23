Beckham, l'incredibile motivo per cui David e Victoria sono stati bloccati dal figlio

Continua a far discutere il gesto di Brooklyn Beckham di rompere ogni contatto social con i genitori David e Victoria e con i fratelli Romeo, Cruz e Harper , proprio alla vigilia di Natale. Una mossa forte, che certifica un rapporto sempre più logoro e che rischia di trasformare una tensione latente in una vera e propria frattura familiare. E solo ora è venuto a galla il presunto motivo.

Perché i Beckham sono stati bloccati dal figlio Brooklyn

Il casus belli, secondo quanto riportato dal Sun, sarebbe sorprendentemente banale: un semplice like di Victoria Beckham a un post del figlio. Un gesto materno che però avrebbe avuto un effetto domino inatteso. L’interazione della stilista avrebbe attirato migliaia di fan nei commenti del profilo di Brooklyn, con messaggi e pressioni su una pace in famiglia. Un’invasione di campo che il diretto interessato non avrebbe gradito. La reazione è stata immediata: prima il blocco alla madre, poi, nel giro di poche ore, anche al padre David e ai fratelli. Una chiusura totale, che ha lasciato la famiglia Beckham “logicamente addolorata”, soprattutto per il tempismo, a ridosso delle festività natalizie. Secondo fonti vicine ai genitori, la delusione sarebbe profonda, anche perché i tentativi di ricucire non sarebbero mancati negli ultimi mesi.

L'intervento di Cruz Beckham

La vicenda è esplosa rapidamente sui social, tanto da costringere Cruz Beckham a intervenire per chiarire la dinamica dei fatti. Il terzogenito ha smentito con decisione le voci secondo cui sarebbero stati David e Victoria a smettere di seguire Brooklyn. “Non è vero. I miei genitori non smetterebbero mai di seguire il loro figlio. Si sono svegliati e si sono ritrovati bloccati, proprio come me”, ha scritto su Instagram Cruz, facendo chiarezza su chi abbia davvero fatto la prima mossa. Brooklyn, da parte sua, avrebbe fatto sapere di voler risolvere la questione lontano dai riflettori. Ma la scelta di tagliare i ponti sui social racconta una storia diversa, almeno per ora.