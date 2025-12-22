I Beckham bloccati dal figlio Brooklyn, cresce la tensione in famiglia

Nuovo capitolo di tensione per la famiglia Beckham . Ancora una volta sotto i riflettori c'è il figlio maggiore, Brooklyn , al centro di voci che parlano di un presunto allontanamento definitivo dai genitori David e Victoria , così come dai fratelli. La polemica è esplosa sui social, dove si è scoperto che entrambe le parti hanno smesso di seguirsi a vicenda, scatenando speculazioni su una frattura interna al clan. Secondo fonti vicine alla famiglia, Brooklyn non ha contatti regolari con i genitori o con i fratelli da mesi. L’assenza dalle recenti celebrazioni di Natale e dagli anniversari di famiglia, così come la decisione di trascorrere le festività con la famiglia della moglie Nicola Peltz negli Stati Uniti, hanno alimentato i rumor. Dal matrimonio con Nicola, celebrato nel 2022, i rapporti tra la giovane coppia e i Beckham si sarebbero complicati, con divergenze già emerse sull’organizzazione della cerimonia e sull’abito da sposa.

Continua la lite tra David e Victoria Beckham e il figlio Brooklyn

A smorzare le speculazioni ci ha pensato Cruz Beckham. Il terzogenito di David e Victoria ha pubblicato una storia su Instagram in risposta a un articolo del Daily Mail, precisando: “Non è vero. Mia madre e mio padre non smetterebbero mai di seguire il loro figlio… Chiariamo le cose. Si sono svegliati e si sono ritrovati bloccati… proprio come me”. In altre parole, non sarebbero stati David e Victoria a smettere di seguire Brooklyn, ma sarebbe stato lui stesso ad averli bloccati, confermando di fatto l’allontanamento. I segnali di conflitto non sono nuovi. Dal 2022, Brooklyn ha saltato eventi familiari di rilievo, come il 50° compleanno di David e la première del documentario Netflix di Victoria. Nel 2025, la sua assenza si è fatta notare anche in sfilate di moda e feste pubbliche, mentre la relazione con il fratello Romeo ha vissuto momenti di tensione. Ad agosto, Brooklyn e Nicola hanno addirittura rinnovato le promesse nuziali senza alcun membro della famiglia Beckham.

L'intervento di Cruz Beckham cambia tutto

Negli ultimi mesi, David e Victoria hanno evitato di menzionare pubblicamente il figlio maggiore sui social, un cambiamento significativo rispetto al passato. L’intervento di Cruz diventa quindi una delle poche dichiarazioni dirette in una vicenda familiare ancora aperta, tra silenzi social, assenze importanti e un rapporto complesso che resta sotto i riflettori del gossip internazionale.