Beckham dramma, ecco perché David e Victoria non parlano più con il figlio Brooklyn

Sempre più ai ferri corti David e Victoria Beckham e il primogenito Brooklyn . Pare che la coppia e il ragazzo non si rivolgano più la parola da qualche tempo. Al centro del dramma c'è la crescente vicinanza tra Brooklyn e i suoi suoceri, il miliardario Nelson Peltz, presidente di Wendy's e un personaggio chiave nella ristrutturazione della Disney, e sua moglie, Claudia. Nel frattempo, i Beckham continuano a raggiungere importanti traguardi: la prossima settimana l'ex calciatore dovrebbe ricevere il cavalierato in occasione delle celebrazioni per il compleanno di Re Carlo, mentre Victoria si sta preparando all'uscita della sua serie Netflix incentrata sul suo marchio di moda. Ma dietro gli ennesimi successi professionali, gli addetti ai lavori sostengono che la famiglia Beckham stia vivendo una crisi privata . Fonti vicine a Peltz descrivono una crescente disconnessione risalente alla vigilia del matrimonio di Brooklyn e Nicola nell'aprile 2022. "È tutta una questione di brand Beckham", ha dichiarato una fonte a Page Six, sostenendo che i Beckham avrebbero addirittura tentato di convincere Brooklyn a cedere i diritti sul suo cognome.

Le tensioni nella famiglia Beckham

Il fidanzamento di Brooklyn e Nicola è stato annunciato nel luglio 2020 nella tenuta da 100 milioni di dollari della famiglia Peltz a Palm Beach, appena otto mesi dopo l'inizio della loro relazione. Si vocifera che Victoria Beckham abbia voluto controllare l'annuncio e la scelta degli abiti, chiedendo a Nicola di indossare un abito della sua linea e che la notizia venisse condivisa pubblicamente da Londra. Questa notizia è stata fermamente smentita da una fonte vicina a Beckham, secondo cui lo stilista ha semplicemente invitato la coppia a un pranzo celebrativo, durante il quale Nicola ha indossato un abito di seta gialla della collezione 2020 di Victoria. Ciò che ha davvero scatenato le voci di una faida che durava da tempo, tuttavia, è stata la questione dell'abito da sposa. A quanto pare, Victoria si era offerta di disegnare l'abito di Nicola, ma alla fine si è tirata indietro.

L'allontanamento di Brooklyn dalla sua famiglia

Nicola si è sposata con un abito Valentino Haute Couture, con sarte arrivate dall'Italia dopo diversi viaggi a Roma. In un'intervista a Variety, Nicola tentò di smorzare le speculazioni, dicendo: "Dopo qualche mese, Victoria si è resa conto che il suo atelier non era in grado di farlo, quindi ho dovuto scegliere un altro abito". Tuttavia, una fonte vicina alla famiglia Peltz ha affermato che Victoria ha informato Claudia Peltz, non Nicola, della sua decisione di non procedere con il progetto. "La gente continua a importunare Nicola, dicendo che non ha voluto indossare l'abito di Victoria, che è solo una ragazza ricca e viziata", ha detto la fonte. "I Peltz si sono fatti in quattro per cercare di far funzionare le cose". Brooklyn, descritto dagli amici più intimi come "molto sensibile", dopo il matrimonio si sarebbe allontanato ulteriormente dai genitori, avvicinandosi sempre di più alla famiglia di Nicola.

Le fonti a confronto

"L'unico 'crimine' di Nicola è stato sposare Brooklyn: è colpevole di amarlo, nient'altro. Nicola ha detto a Victoria e David: 'L'unica cosa che volevamo era il vostro amore e il vostro sostegno'", ha dichiarato un insider vicino alla Peltz. Nel frattempo, un'altra fonte pro Beckham ha replicato: "Chiunque conosca i Beckham sa che sono genitori amorevoli, impegnati e straordinari". Una faida che, almeno per il momento, non trova fine.