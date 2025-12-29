Andrea Delogu: "Perché io e Nikita Perotti non stiamo insieme? Lui ha un problema"  

La coppia che molti spettatori avrebbero voluto vedere nascere a Ballando con le Stelle 2025 , quella formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti, resta confinata all’amicizia. A chiarirlo sono stati gli stessi protagonisti del gossip delle ultime settimane, durante una diretta Instagram condivisa, nella quale è tornata centrale la domanda che accompagna la loro intesa fin dall’inizio del programma di Milly Carlucci.

Perché Andrea Delogu e Nikita Perotti non stanno insieme

Il rapporto, apparso sempre più stretto puntata dopo puntata fino alla vittoria finale, non si è mai trasformato in una relazione sentimentale. A spiegarne il motivo è stata la stessa Andrea Delogu, rispondendo senza ambiguità a un follower: "Perché io ho 43 anni e lui 21. Il problema non è la differenza d’età, ma la sua età". Non i 22 anni che li separano, dunque, quanto la giovinezza di Perotti, ritenuta dalla conduttrice non compatibile con un rapporto maturo. Un tema sensibile per Delogu, che in passato aveva già vissuto una relazione importante con una persona molto più giovane, l’attore Luigi Bruno.

Andrea Delogu e Nikita Perotti a lavoro insieme

Nonostante tutto, il rapporto speciale tra Andrea Delogu e Nikita Perotti va avanti anche dopo la fine di Ballando con le Stelle. Il ballerino è entrato nel cast fisso de La porta magica, il programma condotto da Andrea ogni pomeriggio su Rai2. "Sa stare davanti alle telecamere, sa quando parlare. In tv sta bene, e gli ho detto di venire qui con me", ha spiegato la conduttrice. Forse non li vedremo mai come coppia, ma il legame nato sotto i riflettori resta solido. E, almeno per ora, continua a vivere sul piccolo schermo.