Anna Tatangelo mamma, è nata la seconda figlia: "Amore troppo grande"
Fiocco rosa per Anna Tatangelo. La cantante di Sora ha annunciato sui social la nascita della figlia Beatrice. La piccola è frutto dell'amore che da qualche tempo la lega all'ex calciatore, oggi allenatore, Giacomo Buttaroni. "Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice", ha scritto su Instagram postando la prima foto della neonata.
È nata la seconda figlia di Anna Tatangelo
La figlia di Anna Tatangelo è nata a Roma, città dove la cantante vive ormai da quasi venti anni. L'annuncio ha subito commosso il pubblico, abituato a seguire Lady Tata non solo per la sua carriera musicale, ma anche per la sua vita personale, spesso vissuta sotto i riflettori. Le immagini mostrano un’atmosfera raccolta e dolce: sguardi, mani intrecciate, gesti che raccontano più di qualsiasi dichiarazione ufficiale. La scelta di condividere questo momento segna l’inizio di una nuova fase, vissuta con discrezione ma anche con la naturale voglia di coinvolgere chi da anni le è accanto.
La storia d'amore con Giacomo Buttaroni
Per Anna Tatangelo, la nascita di Beatrice rappresenta un capitolo speciale, fatto di emozioni intense e di un amore che, come lei stessa ha scritto, supera le parole. Accanto a lei c’è Giacomo Buttaroni, lontano dal mondo dello spettacolo ma ormai presenza stabile nella vita della cantante. Una relazione tenuta finora con grande riservatezza, che oggi trova una consacrazione naturale nella nascita della loro prima figlia insieme.