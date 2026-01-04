Anna Tatangelo mamma, è nata la seconda figlia: "Amore troppo grande"  

Fiocco rosa per Anna Tatangelo. La cantante di Sora ha annunciato sui social la nascita della figlia Beatrice. La piccola è frutto dell'amore che da qualche tempo la lega all'ex calciatore, oggi allenatore, Giacomo Buttaroni. "Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice", ha scritto su Instagram postando la prima foto della neonata.