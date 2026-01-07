Messi dopo il ritiro: "Non farò l'allenatore". E svela l'amore per il gossip e quello che non può fare in casa  

Il 2026 si annuncia come un anno da cerchiare in rosso per Leo Messi . Il capitano dell’ Argentina è pronto a vivere una stagione carica di sfide e sogni: da una parte l’avventura con l’Inter Miami, dall’altra i due grandi appuntamenti con l’Albiceleste. Prima la Finalissima contro la Spagna , poi il clou assoluto: il Mondiale nordamericano, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. Prima di tuffarsi nella preparazione pre-campionato, la Pulce si è raccontata in un’intervista a Luzu TV, popolare canale di streaming argentino, parlando di calcio ma anche di vita quotidiana. "Noi viviamo con la palla, tutto il giorno. Anche loro vengono spesso qui al club, si allenano", ha confidato Messi, facendo riferimento ai suoi figli. E a casa si gioca? Non sempre. "Non ci lasciano molto a casa", ha sorriso Leo, chiamando in causa con complicità la moglie Antonela Roccuzzo e le sue regole. "In realtà escono da scuola e veniamo subito al club: si allenano lunedì, martedì, fanno merenda e poi torniamo qui. Non c’è molto tempo. Ma quando ce l’abbiamo… la palla è sempre lì".

Cosa fa Messi quando non gioca a calcio

Tante le confidenze dell'attaccante argentino durante la sua ultima intervista, qui riportate punto per punto.

Leo Messi ha una vera e propria ossessione per l'ordine: "Non mi piace che la gente tocchi le mie cose, devo sapere dove si trova ogni cosa. Fin da quando ero piccolo. E Thiago è uguale a me. E anche Ciro".

Il suo lato romantico: "Sono premuroso. Ogni giorno mi piace lasciare un piccolo regalo. È difficile per me esprimerlo, ma la verità è che mi piace che le persone che amo siano sempre felici. Antonela è molto più espansiva di me , ma abbiamo discussioni su come abbia smesso di esserlo perché ero più freddo. Ma mi piace vedere le persone che amo felici".

Le sue stranezze: "Anche io ho il mio lato più strano della merda... Mi piace molto stare da solo, mi piace stare da solo. Il caos della casa con i tre bambini che corrono dappertutto finisce per sopraffarmi e mi piace il mio tempo da solo, essere calmo".

Terapia: "Ho attraversato una fase in cui l'ho fatta. L'ho fatta a Barcellona. E poi non l'ho più fatta... Tendo a tenere le cose per me, a tenere tutto dentro, ad affrontare i miei problemi da solo".

Messi si è detto molto critico nei suoi confronti: "Nello sport, ho sempre detto che ero il mio critico numero uno. So quando ho fatto le cose giuste e quando le ho fatte male"

Il forte legame con il padre: "Nell'ambito sportivo e in quello che accade nel calcio, condivido molto di più con mio padre. Durante tutta la mia carriera sportiva, la persona che mi è stata accanto in questo senso è stato mio padre. Ho sempre avuto bisogno della sua approvazione, o della sua opinione. Quando ero piccolo, finivo una partita e gli chiedevo qualsiasi cosa".

Il trasferimento al River: "Sono andato al River Plate", ha spiegato Messi. "Sono andato da solo, mi sono allenato lì e ho partecipato a un provino. Dopo 10 giorni sono tornato e il River mi ha detto di rimanere, che si sarebbero occupati loro del trattamento e che avrei vissuto nella loro residenza". Tuttavia, Messi si è imbattuto in un ostacolo inaspettato che ha impedito il completamento del trasferimento. "L'unica cosa che il River mi ha detto è che non potevano fare nulla per la mia registrazione", ha ricordato Messi. "Ho dovuto andare a chiedere il mio rilascio al Newell's Old Boys e tornare con quello per rimanere. Quando sono andato a chiedere il rilascio al Newell's, non me l'hanno dato. È stato molto difficile, e questo ha posto fine a tutto. Per fortuna, è arrivato il Barcellona, ​​che non era nei piani di nessuno".

La vita a Miami, l'anonimato e la routine

"È vero che qui vivo molto più serenamente, che in questa parte di Miami dove viviamo è anche molto... molto più americana, dove la gente vive in modo diverso o non dà molta importanza al calcio. - ha ammesso Messi - A Barcellona, ​​uscivo, la gente era abituata. Sono praticamente nato a Barcellona, ​​ci ho vissuto tutta la vita... Andavo sempre negli stessi posti, la gente mi vedeva sempre... quindi era normale. Abbiamo anche una vita molto routinaria. Anche qui dipendiamo molto dai ragazzi... siamo molto coinvolti con loro, con i loro orari. Loro escono da scuola, come dicevo prima, e noi veniamo agli allenamenti".

Rosario e le feste: "Adoro andare a Rosario... Adoro andare in vacanza, essere lì... ma sinceramente, non esco mai di casa. Vado a casa di mia madre, di mio fratello... ma di casa in casa. Mi piace perché sto con la mia famiglia, i miei amici, la mia gente... per me è la cosa migliore che ci sia. Soprattutto a dicembre. Inoltre, sai come le persone hanno un'energia diversa, un'atmosfera diversa. Dicembre sembra essere tutto incentrato sulla bellezza, sai? L'estate, il caldo, sai... e mi piace, mi piace davvero."

Il suo ruolo di imprenditore: "Ho intorno a me persone che mi aiutano molto. Ho sempre pensato al calcio, ed era l'unica cosa che mi passava per la testa. Arriva un momento in cui devi pensare oltre. Mi piace, è qualcosa di nuovo anche per me. La mia cerchia ristretta è sempre la stessa, ci sono persone che lavorano con me fin da quando ero piccolo, e ho molta fiducia in loro. Osservo tutto da bordo campo".

Leadership: "Ho sempre parlato con i fatti, dimostrando. Qualunque cosa faccia, do il massimo, sul campo, in allenamento e in tutto ciò che ne consegue. Con il passare degli anni, si acquisisce esperienza e serenità, diventando più rilassati in un modo diverso. Dopo il 2018 ho incontrato una generazione completamente diversa dalla mia".

Trucchi con la palla: "Li so fare tutti. Ma non li ho mai fatti, non mi sono mai piaciuti . Da piccolo ne facevo di più, mi divertivo molto di più. Ma non c'era tutto quello che c'è oggi. Però non mi è mai piaciuto in partita. In campo mi trasformo. Sono competitivo e mi accelero. Faccio tante cose e poi mi guardo indietro e dico: che idiota sono stato".

Riguardo al gesto verso Van Gaal contro l'Olanda: "Parlo spesso con Román, ci scambiamo messaggi, mi ha fatto i complimenti per il campionato, ma non gli ho detto nulla del gesto verso Van Gaal, è arrivato all'improvviso. Poi voleva uccidermi quando siamo stati in parità. Penso che se reagisci come puoi, tutto rimane lì. Gioco per vincere e darò tutto me stesso. Poi finisce la partita e tutto rimane lì".

Messi, la passione per il gossip e il futuro

L'attaccante dell'Inter Miami ha parlato delle sue preferenze in fatto di bevande alcoliche. "Per ballare, devo essere un po' brillo... mi piace il vino. Altrimenti, è la solita storia. Vino e Sprite... così ti fa effetto subito. È piacevole con il caldo", ha ammesso. Gli è stato anche chiesto se si tiene aggiornato sulle notizie delle celebrità e ha sorpreso tutti rivelando di guardare LAM, il programma di cronaca rosa condotto da Ángel de Brito su América TV: "Sì, lo guardo. Mi piacciono i gossip, sono un po' come mia madre. È divertente, sai. Ad Antonela non piace molto. Ma è solo per tenersi informato. Credo di averlo preso da mia madre. Ama il teatro, è una fan sfegatata. Se dipendesse da lei, sarebbe lì con Ángel a LAM". Ha poi confermato di non usare ChatGPT: "Non ci ho mai capito niente. Mia moglie invece ci sta tutto il giorno, a fare domande. Chiede cose stupide, di tutto". Ha anche detto che i suoi tre figli sono i principali responsabili della scelta della musica da ascoltare in famiglia: "In questo momento, ad esempio, ascoltano Bizarrap e Daddy Yankee tutto il giorno".

C'è ancora qualcosa da vincere? "No, grazie a Dio... cosa potrei chiedere di più? Dio mi ha dato molto più di quanto avessi mai immaginato. Ogni cosa a suo tempo, quando sembrava impossibile, i trofei sono arrivati ​​con l'Argentina, che era ciò che desideravo di più. Prima la Copa América, e ho detto: 'Beh, ho già vinto qualcosa', e poi è arrivato il Qatar... il gesto che ho fatto alla mia famiglia sugli spalti è stato: 'È finita'. Tutto ciò che verrà dopo viene dall'alto. Sono completamente grato".

Pensando al suo futuro: "Sinceramente non mi vedo come allenatore. Mi piace l'idea di essere un manager, ma se dovessi scegliere, preferirei il ruolo di proprietario. Poter avere il mio club e farlo crescere, partendo dal basso e dando ai giovani giocatori e ad altre persone l'opportunità di crescere e raggiungere qualcosa di importante. Questo è ciò che mi attrae di più".