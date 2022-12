Messi e Van Gaal, il violento faccia a faccia dopo i rigori: Davids interviene

È destino che le sfide al Mondiale tra Olanda e Argentina siano accompagnate da abbondanti code polemiche, con la direzione arbitrale in sottofondo. Nel 1978 fu l’arbitraggio di Sergio Gonella nella finale del Mondiale giocato proprio in Argentina a far scoppiare la rabbia degli Orange, 44 anni dopo Mateu Lahoz ha scontentato entrambe le squadre, anche se quanto successo al termine della gara del Lusai Stadium, vinta ai rigori dalla Seleccion, esula dal rendimento dell’arbitro.

Messi-Van Gaal, contatto ravvicinato dopo Argentina-Olanda

Dopo il duro attacco nei confronti del direttore di gara, infatti, Lionel Messi è stato protagonista di un faccia a faccia con Louis Van Gaal, l’allenatore dell’Olanda che lo aveva provocato alla vigilia sfidandolo in conferenza stampa: “Messi nel 2014 non toccò neppure un pallone, non può essere considerato un leader”. “Ora non parli più?” la risposta della Pulce al termine del quarto di finale, a tu per tu con Van Gaal. La situazione stava per degenerare, ma i collaboratori del ct olandese, su tutti Edgar Davids, si sono adoperati per riportare la calma.

"Van Gaal ci ha mancato di rispetto"

Già durante la partita l’attaccante del PSG si era rivolto seppur indirettamente verso Van Gaal, mostrando le orecchie in segno di sfida dopo aver trasformato il rigore del momentaneo 2-0. Quindi, il duro attacco nella flash interview e la spiegazione del faccia a faccia con l’allenatore: "Van Gaal va dicendo che l'Olanda gioca un buon calcio, ma la realtà è che sa solo fare lanci lunghi. Con l'esperienza che ha dovrebbe portare rispetto. Non doveva fare quelle dichiarazioni, non mi piace che le persone parlino prima delle partite. Io rispetto sempre tutti, ma pretendo anche rispetto per me e per i miei compagni. Van Gaal non è stato rispettoso verso di noi".