Raoul Bova: "Dopo Rocio volevo lasciare Don Matteo anche se non ho commesso nessun reato"

Raoul Bova è tornato a parlare di uno dei momenti più delicati della sua vita personale e professionale. In un’intervista rilasciata a Leggo, l’attore ha ripercorso le settimane successive allo scandalo legato alla fine della relazione con Rocio Munoz Morales , chiarendo quanto quella vicenda abbia inciso sul suo lavoro e sul suo equilibrio emotivo. Le voci, ha raccontato Bova, si sono rincorse velocemente, arrivando a ipotizzare scenari estremi anche sul piano professionale.

Perché Raoul Bova voleva lasciare Don Matteo

"Si era arrivati a scrivere che lasciavo Don Matteo, anzi che venivo licenziato dalla Rai!", ha spiegato Raoul Bova. Di fronte a quelle indiscrezioni, il 54enne ha scelto una linea di totale correttezza: "Per rispetto verso i telespettatori, ho subito detto che ero pronto a dare le mie dimissioni, se fosse stato ritenuto giusto, senza oppormi". Una disponibilità che nasce dal senso di responsabilità verso il pubblico e verso un progetto a cui è profondamente legato. Ma la risposta dell’azienda e del cast è stata netta: "Tutti mi hanno confermato la loro fiducia, facendomi sentire parte di una famiglia che non mi giudicava".

La vita di Raoul Bova dopo lo scandalo

Raoul Bova ha rivelato da dove ha ricominciato dopo la tempesta mediatica: "Da sé stessi". Un percorso complesso, reso però più sopportabile dall’amore per i figli, che "aiutano molto a tenere un equilibrio dopo un ko che ti fa andare al tappeto". C’è poi l’istinto di sopravvivenza, che spinge a rialzarsi e a curare le ferite, guardandosi dentro con onestà. L’attore non ha nascosto la durezza di certi pensieri, ma ha ribadito con forza la sua posizione: "Ma io non ho commesso alcun reato, non ho ucciso nessuno!". A sostenerlo, in questo percorso di risalita, ci sono state anche la fede, la famiglia e gli amici, punti fermi che gli hanno permesso di non cedere e di andare avanti.