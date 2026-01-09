Morata "elimina" Alice Campello dal compleanno della figlia: il gesto parla chiaro

Giorno speciale in casa Morata , ma con un retrogusto amaro. Il 9 gennaio è il compleanno di Bella, la figlia più piccola di Alvaro Morata e Alice Campello , ma gli auguri social del calciatore spagnolo hanno fatto rumore. Non tanto per ciò che è stato scritto, quanto per ciò che è mancato. Tre anni fa la nascita di Bella aveva segnato uno dei momenti più difficili della vita della coppia: un parto cesareo complicato, Alice ricoverata in terapia intensiva, la paura concreta di perderla. All’epoca Morata non aveva nascosto il dramma vissuto, definendo la moglie “l’amore della sua vita” e ammettendo che senza di lei sarebbe stato devastato. Parole forti, che oggi sembrano appartenere a un’altra storia. Il matrimonio tra lo sportivo e l’imprenditrice italiana è infatti attraversato da una nuova e profonda crisi, che in molti descrivono come una seconda rottura dopo il riavvicinamento di appena un anno fa. E il compleanno di Bella ha finito per riflettere questo clima di distanza.

Morata dimentica Alice Campello

Lo scorso anno, quando la coppia non si era ancora ufficialmente ricomposta, Morata aveva comunque dedicato parole piene di gratitudine ad Alice, ringraziandola pubblicamente per la forza dimostrata durante il parto: un messaggio che aveva acceso le speranze di una riconciliazione. Questa volta, invece, il tono è stato diverso. Gli auguri del capitano spagnolo si sono concentrati esclusivamente sulla figlia: "Non importa quanti anni avrai, sarai sempre la mia bambina. Buon compleanno, tesoro mio. Non cambiare mai. Papà ti ama da morire". Nessun riferimento alla madre, nessun ringraziamento, nessun accenno al passato condiviso. Un dettaglio che non è passato inosservato e che, per molti, rappresenta il segnale più chiaro di un distacco ormai evidente. Una separazione senza ritorno.

Il gesto di Alice Campello

Anche Alice Campello ha celebrato il compleanno di Bella sui social, ma seguendo la stessa linea: spazio solo alla bambina, nessuna menzione del padre. Il suo messaggio è stato intenso e personale, ricordando quei giorni drammatici in ospedale a Madrid e definendo Bella "una rinascita" e "la mia migliore amica, per sempre". Due dediche separate, due mondi che sembrano non incrociarsi più.