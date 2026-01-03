Morata e Alice Campello verso il divorzio. "È finita molto peggio di quanto si potesse immaginare"

Il primo grande divorzio del 2026 potrebbe avere come protagonisti Alvaro Morata e Alice Campello . La coppia, una delle più amate e seguite del mondo calcio-social, sembra infatti arrivata a un punto di non ritorno. Dopo mesi di voci, smentite e silenzi, gli ultimi segnali lasciano intendere che la separazione sia ormai più di un’ipotesi. A far rumore sono stati soprattutto i messaggi pubblicati sui social dal centravanti spagnolo e dall’influencer veneziana: parole allusive, riflessioni personali, nessun riferimento diretto, ma un tono che sa di addio. A rincarare la dose ci hanno pensato i blogger Deianira Marzano e Amedeo Venza, che nelle loro Stories Instagram parlano apertamente di una rottura profonda . "Tra Morata e Alice è finita molto peggio di quanto si potesse immaginare", è una delle indiscrezioni più citate. Non un semplice allontanamento, ma una frattura dolorosa, tutt’altro che consensuale.

Morata e Alice Campello verso il divorzio

Secondo alcune segnalazioni riportate sui social, Morata avrebbe voltato pagina con maggiore rapidità, mentre Alice starebbe vivendo la situazione con più sofferenza, soprattutto per via dei quattro figli. Ed è qui che entra in scena l’elemento più delicato: la possibile presenza di una terza persona. Da tempo sia Morata sia Campello hanno sempre negato che la crisi fosse legata a un tradimento, ma nelle ultime settimane le voci si sono fatte più insistenti, soprattutto dalla Spagna. A far discutere è anche il lungo messaggio con cui l’attaccante ha salutato il nuovo anno. Un post dal tono intimo, quasi liberatorio: "È stato un anno duro, di quelli che ti obbligano a guardarti dentro. Ho imparato ad amarmi di più e a pensare a me stesso senza sentirmi in colpa". Parole che per molti segnano una svolta non solo professionale, ma anche personale. Morata ha ringraziato "chi gli è stato vicino anche in silenzio", lasciando intendere che accanto a lui ci sia qualcuno di speciale.

Un'altra donna per Morata?

Secondo la stampa iberica, e in particolare stando a quanto rivelato dalla giornalista Kike Quintana, questa donna avrebbe rappresentato un sostegno emotivo per il calciatore durante uno dei periodi più complessi della sua carriera, segnato da infortuni e difficoltà. Un appoggio che avrebbe destabilizzato Alice, incapace di comprendere il nuovo spazio occupato da questa figura nella vita del marito. Il tentativo di ricucire, raccontano fonti vicine alla coppia, ci sarebbe stato, soprattutto per i figli. Ma la sensazione è che non sia bastato. "Ci hanno provato, ma la relazione finirà", è la previsione che circola con maggiore insistenza. Se confermata, sarebbe davvero la prima grande separazione vip del 2026. E, ancora una volta, il calcio si intreccia con la vita privata dei suoi protagonisti, sotto lo sguardo attento di tifosi e social.