martedì 23 dicembre 2025
Morata e Alice Campello separati in casa, le foto non mentono. E lei toglie la fede  

Ultime indiscrezioni e novità sulla seconda crisi che ha colpito Alvaro Morata e Alice Campello: questa volta la rottura potrebbe essere definitiva
3 min
TagsMorataAlice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello travolti da una nuova crisi. A quanto pare più profonda della precedente, insuperabile. Secondo la rivista spagnola Semana, la seconda possibilità che si sono conoscessi qualche mese fa non è bastata a salvare il loro matrimonio. Secondo alcune fonti, e come mostrano alcune fotografie pubblicate nel nuovo numero, la coppia vive ora vite completamente separate. Nelle immagini i due entrano nella loro casa di Milano separatamente. Sono passate ormai settimane da quando sono stati visti entrare e uscire di casa insieme. "Conducono vite separate, svolgendo i rispettivi lavori, andando a fare la spesa e andando a prendere i bambini a scuola, ma ognuno per conto proprio", assicura la rivista.

Alvaro Morata e Alice Campello separati in casa

Oltre a condurre vite separate - tra l'altro negli ultimi giorni Alice è volata a Dubai da sola con i figli - a parlare chiaro è anche il fatto che la Campello abbia smesso di indossare la fede nuziale"Si amano moltissimo, ma ci sono cose l'una dell'altra che non condividono. Cose che non capiscono", spiffera un insider. Differenze a quanto pare inconciliabili. Questa volta, però, i due hanno deciso di non parlare apertamente della questione, prendendo del tempo per capire (e gestire) meglio la situazione. Ma secondo alcuni l'annuncio ufficiale della rottura potrebbe arrivare dopo Natale.

I motivi della crisi tra Morata e Alice Campello

Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi di questa nuova crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello. Probabile che, come in passato, abbiano pesato molto i problemi di salute mentale. Lei ha dovuto fare i conti con un post partum molto complicato, lui con la depressione scaturita da forti pressioni calcistiche.

