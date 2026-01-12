Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Belen non vuole vedere Iannone nemmeno con il binocolo". E lui esce con Rocio Munoz Morales  

Nessun ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone: il pilota è stato fotografato con Rocio Munoz Morales, l'ex compagna di Raoul Bova
4 min
TagsBelenAndrea IannoneRocío Muñoz Morales

Belen e Andrea Iannone di nuovo vicini? Non proprio. È bastato un follow del pilota a scatenare il tam tam mediatico. Nei giorni scorsi lo sportivo ha ripreso a seguire sui social la soubrette argentina, alla quale è stato legato per circa due anni, dal 2016 al 2018. Un gesto che, come spesso accade, ha acceso le fantasie dei fan e riaperto il capitolo di una relazione che in passato aveva fatto chiacchierare. Ma l’entusiasmo è durato poco. Perché dalla parte di Belen la risposta sarebbe tutt’altro che positiva. E Iannone è stato fotografato con un'altra donna, altrettanto famosa: Rocio Munoz Morales.

Belen e Iannone non sono tornati insieme

Stando a quanto riporta nella sua newsletter il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia, Belen - single da svariati mesi - non sarebbe minimamente interessata ad Andrea Iannone. Fonti vicine alla showgirl argentina raccontano che non ci sarebbe alcuna possibilità di riavvicinamento: "Non lo vuole vedere nemmeno con il binocolo", è la frase che circola, netta, definitiva. Nessun ritorno di fiamma, nessuna nostalgia. La porta è chiusa. Resta invece avvolta nel mistero la fine del rapporto tra Elodie e Iannone: i due non si mostrano più insieme da settimane e per molti sarebbe ormai una storia morta e sepolta. Soprattutto alla luce delle nuove paparazzate che vedono protagonista proprio Iannone.

Andrea Iannone con Rocio Munoz Morales

Tra Elodie e Belen, ecco spuntare Rocio Munoz Morales, l'attrice e ballerina spagnola che da qualche mese ha chiuso una lunga relazione con Raoul Bova. Rocio è stata paparazzata da Chi proprio in compagnia di Andrea Iannone. I due sono stati fotografati durante un weekend a due in Franciacorta, all’uscita dell’esclusivo relais a cinque stelle L’Albereta. Secondo la rivista le immagini certificherebbero la nascita di una relazione del tutto inedita ma al momento non ci sono ancora conferme a riguardo.

Belen non sarà a Sanremo 2026

Tornando invece a Belen, Parpiglia ha smentito anche la presunta partecipazione di Belen a Sanremo 2026. Nel cast della prossima edizione, scelto da Carlo Conti, il nome della Rodriguez non compare. Il conduttore e direttore artistico, noto per non amare i revival, avrebbe preferito guardare avanti, puntando su nuove formule e nuovi volti. Belen è stata sul palco dell'Ariston già nel 2011 e nel 2012 come valletta mentre in precedenza, nel 2010, si è esibita con Toto Cutugno nella serata dei duetti.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Elodie piange sul palcoDe Martino e Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS