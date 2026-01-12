Belen e Andrea Iannone di nuovo vicini? Non proprio. È bastato un follow del pilota a scatenare il tam tam mediatico. Nei giorni scorsi lo sportivo ha ripreso a seguire sui social la soubrette argentina, alla quale è stato legato per circa due anni, dal 2016 al 2018. Un gesto che, come spesso accade, ha acceso le fantasie dei fan e riaperto il capitolo di una relazione che in passato aveva fatto chiacchierare. Ma l’entusiasmo è durato poco. Perché dalla parte di Belen la risposta sarebbe tutt’altro che positiva. E Iannone è stato fotografato con un'altra donna, altrettanto famosa: Rocio Munoz Morales.

Belen e Iannone non sono tornati insieme

Stando a quanto riporta nella sua newsletter il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia, Belen - single da svariati mesi - non sarebbe minimamente interessata ad Andrea Iannone. Fonti vicine alla showgirl argentina raccontano che non ci sarebbe alcuna possibilità di riavvicinamento: "Non lo vuole vedere nemmeno con il binocolo", è la frase che circola, netta, definitiva. Nessun ritorno di fiamma, nessuna nostalgia. La porta è chiusa. Resta invece avvolta nel mistero la fine del rapporto tra Elodie e Iannone: i due non si mostrano più insieme da settimane e per molti sarebbe ormai una storia morta e sepolta. Soprattutto alla luce delle nuove paparazzate che vedono protagonista proprio Iannone.

Andrea Iannone con Rocio Munoz Morales

Tra Elodie e Belen, ecco spuntare Rocio Munoz Morales, l'attrice e ballerina spagnola che da qualche mese ha chiuso una lunga relazione con Raoul Bova. Rocio è stata paparazzata da Chi proprio in compagnia di Andrea Iannone. I due sono stati fotografati durante un weekend a due in Franciacorta, all’uscita dell’esclusivo relais a cinque stelle L’Albereta. Secondo la rivista le immagini certificherebbero la nascita di una relazione del tutto inedita ma al momento non ci sono ancora conferme a riguardo.

Belen non sarà a Sanremo 2026

Tornando invece a Belen, Parpiglia ha smentito anche la presunta partecipazione di Belen a Sanremo 2026. Nel cast della prossima edizione, scelto da Carlo Conti, il nome della Rodriguez non compare. Il conduttore e direttore artistico, noto per non amare i revival, avrebbe preferito guardare avanti, puntando su nuove formule e nuovi volti. Belen è stata sul palco dell'Ariston già nel 2011 e nel 2012 come valletta mentre in precedenza, nel 2010, si è esibita con Toto Cutugno nella serata dei duetti.