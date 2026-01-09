"Iannone di nuovo vicino a Belen dopo la rottura con Elodie", cosa è successo

Il nome di Andrea Iannone torna a far rumore lontano dai circuiti. Il pilota abruzzese è infatti al centro di un nuovo vortice di gossip che intreccia sport, musica e spettacolo, con risvolti che stanno facendo discutere il web. E che lo vede protagonista insieme a due donne della sua vita: Elodie e Belen Rodriguez.

Elodie e Iannone si sono lasciati?

Da giorni si parla insistentemente della presunta rottura tra Andrea Iannone ed Elodie, una delle coppie più seguite degli ultimi mesi. Nessuna conferma ufficiale, va detto, né da parte del pilota né da quella della cantante romana. Ma i segnali, come spesso accade, arrivano dai dettagli: assenze social, silenzi prolungati e voci sempre più insistenti. Nel frattempo, attorno a Elodie si rincorrono indiscrezioni su un possibile nuovo flirt, che aggiungono carne al fuoco: pare che la Di Patrizi stia vivendo una passione bollente con Franceska Nuredini, una delle ballerine del suo tour.

Iannone torna a seguire Belen

A far scattare l’attenzione, nelle ultime ore, è stato però un gesto social di Iannone. Secondo quanto segnalato da alcuni utenti e rilanciato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, il pilota avrebbe ricominciato a seguire su Instagram Belen Rodriguez, sua ex storica. Un dettaglio? Forse. Ma nel mondo dei social, si sa, nulla è casuale. Il follow è arrivato proprio mentre si moltiplicano le voci sulla fine della relazione con Elodie, e tanto è bastato per scatenare le ipotesi: semplice curiosità o primo passo verso un clamoroso ritorno di fiamma?