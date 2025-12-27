"Elodie e Iannone si sono lasciati", l'indiscrezione bomba e il ritorno di Marracash

"Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati". Una frase che rimbalza da ore tra social e siti di gossip e che ha acceso l’attenzione dei fan della coppia. Dopo tre anni d’amore, tra passione, viaggi e grandi dichiarazioni, qualcosa sembrerebbe essersi incrinato. E gli indizi, come spesso accade, arrivano soprattutto dai social.

Elodie e Iannone non stanno più insieme?

A lanciare l’indiscrezione sono stati gli esperti di gossip Alessandro Rosica e Alessandro Venza. Secondo Venza, la coppia starebbe attraversando una crisi profonda, complice una vita sempre più divisa tra lavoro, impegni continui e interessi differenti. Rosica, invece, parla senza mezzi termini di "rottura definitiva", lasciando intendere che l’addio sarebbe ormai cosa fatta. Ad alimentare i sospetti ci ha pensato anche Elodie. Nel giorno di Natale, la cantante romana ha condiviso su Instagram un carosello di immagini che raccontano la sua giornata tra parenti e amici. Un dettaglio, però, non è passato inosservato: di Andrea Iannone nessuna traccia. Un’assenza che ha fatto rumore e che, per molti, suona come una conferma silenziosa.

Il gesto di Marracash

Ma non è tutto. A rendere il gossip ancora più esplosivo c’è stato un gesto social che ha fatto sognare i nostalgici: Marracash, ex storico di Elodie, ha messo un like proprio alle foto natalizie della cantante. Un semplice click, certo, ma sufficiente a scatenare i fan e a riaprire vecchi capitoli che sembravano chiusi. Al momento, nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Elodie e Iannone mantengono il silenzio, mentre le voci continuano a rincorrersi. Crisi passeggera o addio definitivo? Per ora resta solo una certezza: questa storia è tutt’altro che chiusa. E la sensazione è che la verità, prima o poi, verrà a galla.