Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Federica Nargi e le crisi con Matri: "Non siamo la famiglia del Mulino Bianco"  

Federica Nargi svela i segreti del rapporto con Alessandro Matri: le crisi e la gioia di essere mamma di Sofia e Beatrice
4 min
TagsFederica NargiMatri

Federica Nargi apre il cuore a F e racconta per la prima volta i momenti di crisi con Alessandro Matri. Insieme dal marzo 2009, la showgirl romana, 35 anni, e l’ex calciatore, 41, sono genitori di Sofia e Beatrice, 9 e 6 anni, e hanno costruito un rapporto saldo nonostante le difficoltà.

Le crisi tra Federica Nargi e Alessandro Matri

"Non siamo la famiglia del Mulino Bianco", confessa Federica Nargi, schiettissima come sempre. "Nell’amore ci vuole tanta buona volontà. I momenti di crisi li passano tutti, e anche noi ne abbiamo avuti. Niente di grave, eh. Quando mi dicono: ‘Che bello, siete perfetti’, io sorrido. La famiglia perfetta non esiste. I problemi si affrontano e si superano". La distanza ha spesso messo alla prova la coppia: "Ci sono stati momenti in cui ero io ad aver bisogno di sostegno, in altri era Alessandro. Siamo stati lontani: io a Milano e lui, come succede ai calciatori, cambiava città: Cagliari, Torino, Genova". Nonostante tutto, Federica considera il compagno il suo più grande alleato: "Alessandro e io siamo simili, abbiamo sempre cercato di tutelare la nostra famiglia e il nostro rapporto. Credo che il segreto dei diciassette anni insieme sia questo: ci aiutiamo, ci sosteniamo. Per Ballando con le stelle mi ha detto: ‘Vai, alle bambine penso io’. È stata la più grande dimostrazione d’amore che potesse darmi".

Federica Nargi e il ricordo di Ballando con le Stelle

Il programma di Milly Carlucci, dove Federica Nargi è stata protagonista nell'autunno 2024, è stato per l'ex Velina un percorso di crescita: "Ballando mi ha messo completamente a nudo. Per una come me, che deve avere tutto sotto controllo, è stato complicato. È come se avessi fatto quattro mesi di psicoterapia. Mi sono detta: o esci migliore, o esci devastata. Io sono uscita migliore. Ho smesso di essere ansiosa e ho imparato a godermi il momento". L’unico lato dolente? La lontananza dalle bambine: "Loro non vedevano l’ora che finisse. Non giocavo con loro tutti i giorni, tornavo solo una volta alla settimana. Adesso è talmente bello, che ho già paura dell’adolescenza. Ma sto cercando di instaurare da subito un rapporto di dialogo e fiducia. Le mie figlie mi raccontano tutto e, forse per questo, sentono di più la mia mancanza quando non ci sono".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Magnini e  Giorgia Palmas sociElena Barolo in intimo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS